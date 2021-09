Udelukket: - Det er tankevækkende

'Jeg undskylder! Og beder Facebook om tilgivelse'.

Sådan starter et opslag skrevet af TV2-vært Peter Ingemann på Facebook. Et opslag, der efterfølgende har fået ham suspenderet i 24 timer fra mediet.

Opslaget er skrevet af værtens 'alter ego', Pattaya Pete, som han i flere år har benyttet til at lokke seerne til skærmen. Her kalder han sin ekskone for 'satans kælling', hvilket han tror er årsagen til, at han er blevet suspenderet.

Og det er ikke første gang, han er blevet udelukket fra Facebook, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er åbenbart svært at greje for de her mediegiganter. Verden lever jo fint uden min humor. Men det giver jo stof til eftertanke, at den straffelov, vi er underlagt i Danmark, og den ytringsfrihed vi har, er ude af kraft. Det gør mig en lille smule trist, siger Peter Ingemann.

Ekskonen, han refererer til i opslaget, er hans nuværende kone, som han har været lykkelig gift med i 19 år.

'Jeg vedkender, at min humor måske slet ikke er sjov, at den er sort, endda grov…. Men min kone synes, det var skidesjovt med den sorte bjælke og teksten', skriver han i opslaget.

Man skal kunne ytre sig

Peter Ingemann afviser, at han burde have gjort det mere tydeligt, at der er tale om spas og løjer i opslaget.

- Synes du ikke, det er vigtigt, at der sidder nogle og holder øje med opslag på sociale medier, så tonen ikke løber løbsk?

- Næ. Jeg synes, at man skal have lov til at ytre sig, og så skal almindelig straffelov gå sin gang. Vores danske fine demokrati er så stærkt, fordi vi har lov til at prøve hinanden af og imødegå hinanden. Jeg er stolt af at leve i et land, hvor vi kan sige vores meninger. Vi skal have lov til at ytre vores tanker, siger Peter Ingemann og tilføjer:

- Det styrker vores demokrati og debat. Det er tankevækkende. Det er da bare ærgerligt, siger Peter Ingemann.