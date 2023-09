Uden arbejde i halvandet år: Lever af opsparingen

Krisen kradser i både Hollywood og den danske filmbranche, og det mærker skuespiller Nicolas Bro.

I Radio 4-podcasten 'Portrætalbum', hvor Nicolas Bro er gæst, afslører han således, at han stort set har været arbejdsløs i halvandet år.

- Som skuespillere går vi igennem et meget, meget voldsomt år, som sådan set også var hele 2022, og som ikke rigtig har nogle udsigter, fordi hele dansk film og tv er brudt ned, siger han i programmet og kalder samtidig 2023 for 'Annus horribilis'.

Et sort sted

Ifølge Nicolas Bro begyndte krisen i forbindelse med coronanedlukningerne, som har betydet, at det har været svært at få folk til at vende retur til både biografer og teatre.

Siden har også konflikten mellem streamingtjenester og filmfolk, som sidste år stoppede al produktion af danske film og tv-serier, og som har fået skuespillere og manuskriptforfattere verden over til at strejke, også spillet en rolle.

- Så vi er mildest talt et meget sort sted, konkluderer Nicolas Bro.

Nicolas Bro er blandt andet kendt roller i film som 'Retfærdighedens ryttere' og serier som 'Riget Exodus'. Foto: Mogens Flindt

Lever af opsparing

For den 51-årige skuespiller betyder det, at han nu må tære på opsparingen.

- Jeg har ikke haft noget at gøre med det offentlige system i 20 år, så jeg har ikke noget akasse, jeg har ikke noget. Jeg havde et firma, som nu er tømt, og nu lever jeg af mig om min kones opsparing, som vi troede, vi skulle bruge til noget andet, siger han i programmet og fortsætter:

- Men jeg er optimist, så jeg håber på, at der sker noget lige om lidt. Men det har fandme varet lang tid. Jeg er håbefuld og bekymret. Alt mit håb og optimisme bygger kun på, at jeg insisterer på at være håbefuld, for der er ikke udsigt til en skid.

Vender tilbage

Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget. For ifølge Nicolas Bro har hans situation tvunget ham til at se andre veje og fået ham til at vende tilbage til teatret.

- Og der er jeg faktisk ret lykkelig. I virkeligheden tror jeg nok, at jeg er bedst på teatret, så det er helt godt, siger Nicolas Bro.

Faktisk overvejer han, om han helt skal droppe film i fremtiden. Det kræver nemlig en del tid at hellige sig de skrå brædder.

- Hvis man gerne vil være på teatret, så bliver man også nødt til at satse på teatret. Man bliver nødt til at turde at tage det spring, hvilket jo er helt absurd, når man ikke har fået noget tilbudt i halvandet år, siger han.

Lave lønninger

Nicolas Bro slår dog samtidig fast, at det ikke er noget, man bliver rig af.

- Nogle lønninger er fine nok og svarer nok nogenlunde til en normal dansk løn, men andre lønninger meget lave. Under en kassedame, simpelthen, siger han og tilføjer:

- Så du kan sagtens leve af det, hvis du kun har dig selv at tænke på, men hvis du har en hel familie at tænke på, så er det meget svært at få det til at hænge sammen, med mindre du skal arbejde dag og nat, og det tror jeg ikke rigtig, jeg er indstillet på.

