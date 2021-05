Udgiver ny musik: Får hjælp at store ikoner

Claes Bang er kendt for en lang række danske serier og for sine store skuespilpræstationer.

Men skuespillet er ikke hans eneste kreative åre.

Claes Bang er nemlig aktuel med sin anden ep, 'Late to the Party', under aliasset This is not America.

- På en måde kan jeg godt blive lidt flov, når man taler om mig som musiker. For der er jo nogle, der rigtigt er musikere, fordi de har gået på konservatoriet og er skidedygtige. Og det er jo ikke mig, siger Claes Bang og fortsætter:

- Så jeg tænker ikke på mig selv som musiker, det føler jeg, er at pisse på alt det, rigtige musikere kan. Så jeg har faktisk et lidt besværligt forhold til det.

Har fået hjælp

Claes Bang står da heller ikke alene om produktionen af den nye ep. Aftalen kom faktisk i hus gennem et musikalsk 80'er-ikon, fortæller Claes Bang.

- Kasper Winding havde skrevet et filmmanuskript, som han ville høre, om jeg kunne være interesseret i, siger han.

- Hele mit liv har jeg været meget, meget stor Kasper Winding-fan og har syntes, at han er en helt særlig skikkelse.

Så det er en stor overraskelse for Claes Bang, da han bliver kontaktet af sit ungdomsidol.

- Jeg var godt klar over, at han spiller cirka tusind ligaer over mig. Så lyttede han til nogle stykker og producerede nogle af dem. Men så sagde han også, at han godt kunne tænke sig at sende mig videre til sin gode ven Henrik Balling. Og så faldt jeg ned af stolen en gang til, fortæller Claes Bang.

- Det allerstørste fra 80'erne for mig er helt klart Gangway og Balling. Så skrev jeg til ham, og så hoppede han om bord.

Det er måske ikke helt tilfældigt, at de to 80'er-helte var hurtige til at lege med på Claes Bangs musikalske eventyr.

Hans musik har nemlig også en umiskendelig 80'er-lyd, og hans forbilleder i Joy Division, New Order og Pet Shop Boys fornægter sig ikke.