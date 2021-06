- Udnyt mig bare

Netop nu er Emil Thorup aktuel med podcasten 'Swipe. Match. Date', hvor han undersøger, hvordan man skal begå sig på diverse sociale medier og apps online, når det handler om datingmarkedet.

Iværksætter og tv-kendingen blev selv single i starten af året, og selvom han ikke leder aktivt efter den eneste ene, er han bestemt klar på at date.

- Jeg leder ikke efter en kæreste. Men folk tror, at fordi man er på datingapps, så gør man det. Der er jo også noget derimellem. For mig handler det om at være 'i gang', for jeg har ikke lyst til at være alene. Når det er sagt, er jeg heller ikke interesseret i meningsløs sex. Det hører ungdommen til. Dukker der en kæreste op, er det da skønt, men det er ikke, fordi jeg er desperat efter at finde en, fortæller han.

- Jeg er primært på Happn. Jeg kan godt lide præmissen om, at man kan kontakte en, man går forbi, i stedet for at det bare er et swipende kødmarked. Og jeg leder kun efter piger! Lad os skynde os at få lukket den ned. Ellers er jeg ret åben for udtryk, kropstyper osv. Dog er det vigtigt, at folk er sjove, fortsætter Emil Thorup.

Wingman for sultne mænd Ifølge Emil Thorup er der helt klart brug for en podcast, der fortæller lidt om, hvordan man bør - og ikke bør - begå sig på online-datingmarkedet. - Hold kæft, hvor er der mange meganederen mænd derude! Og de gør det nok ikke med vilje. Jeg tænker, det er, fordi de ikke ved bedre. Så i stedet for at blive sur på de stakkels mænd, der prøver sig med talentløse forsøg, så var det nok en god idé med lidt public service, hvor man forklarer, hvad de kunne gøre bedre, forklarer han. - Det nytter noget at give dem et alternativ til at skrive 'Analsex?', som den første besked. Jeg har ikke mødt nogen kvinder endnu, som tænker, at det er vildt fedt. Så jeg kan være lidt wingman for de her stakkels fellow-men, uddybes det.

Tror du, at nogen vil på date med dig, kun fordi du er et kendt ansigt?

- Så får de bare lov til det. Hvad er hagen ved det? Jeg synes, det er så dejligt, hvis mænd kan blive udnyttet lidt. Nu har det været kvinder i så mange århundreder. Så hvis jeg kan blive udnyttet af nogen, så vil jeg bare sige: Hold kæft, en glædens dag.

- Og faktisk oplever jeg en gang imellem, at det er langt inde i en datingproces, at folk finder ud af, at jeg er 'kendt', fordi de ser, jeg har mange følgere på Instagram f,eks. Og det er da fedt, at nogen har lyst til at ses, fordi man er sød eller sjov, så man ikke er reduceret til et eller andet. Men omvendt nyder jeg også at være reduceret til et eller andet. Jeg vil gerne være en popstjerne, som folk synes er lækker. Det er da meget sjovt, griner han.