Udnyttes i groft svindelnummer

'Advarsel: Der er svindlere på spil, der udgiver sig for at være mig!'

Sådan indledte skuespiller Martin Brygmann tirsdag et opslag på Instagram, hvori han oplyser sine følgere om et igangværende svindelnummer.



Her forsøger bagmænd, der tilsyneladende er udenlandske, at få danske kvinder til at overføre penge til en, de tror er Martin Brygmann. I virkeligheden går pengene til svindlere.

De skriver via profiler på Facebook, som bærer Martin Brygmanns navn og billede, så det ligner ham.

En af de kvinder, der er blevet udsat for svindelnummeret, har Ekstra Bladet talt med. Hun ønsker at være anonym, fordi hun finder det pinligt, at hun troede på det. Kvinden havde set Martin Brygmann i et teaterstykke og delt et Facebook-opslag om oplevelsen.

- Et par dage efter blev jeg pludselig kontaktet af Martin Brygmann på Messenger. Vedkommende spurgte, om vi kunne snakke sammen på Hangout (Google Hangout, red.), fordi man kunne snakke mere privat sammen, og han ville gerne lære mig bedre at kende som fan, fortæller hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så det ud, når kvinden blev kontaktet af den falske Martin Brygmann. Navnet i bunden er på den person, hun blev sat i kontakt med for at sende pengene. Foto: Skærmbillede

Hjælp til et problem

Kvinden oprettede en profil på Google Hangout, hvor de kunne skrive videre. Men her tog samtalen en drejning.

- Først ville han bare skrive frem og tilbage om ligegyldige småting, men så spurgte han pludselig, om jeg ville købe hans cd'er, og så gav han mig en mailadresse, jeg skulle skrive til, fortæller hun.

Her fik hun at vide, at en cd med autograf ville koste 950 euro, og det ville hun ikke give. Men så blev hun i stedet fortalt en ny historie om, at Brygmanns firma var ved at lukke på grund af corona, og at han skulle have hjælp.

- Han forklarede, at det var noget med nogle dokumenter fra hans firma, som han havde i Tjekkiet, og dem skulle han have til Danmark i nogle pakker. Jeg fortalte, at jeg ikke havde råd til at betale det store, og så spurgte han, hvor meget jeg havde råd til. Jeg sagde 'højst 2000 kroner', fordi det er mange penge for mig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kvinden havde kontakt med den falske profil i lang tid og nåede at udveksle mange beskeder med den falske Martin Brygmann. Foto: Skærmbillede

Opdaget i banken

Det gik den falske Martin Brygmann med til, og kvinden skulle derfor skrive til en mailadresse, at hun kunne overføre pengene. Det fik hun besked på at gøre via en hjemmeside ved navn Paysend, men da hun forsøgte, virkede det ikke. Derfor gik hun i banken for at prøve

Her ringede alarmklokkerne dog hos ekspedienten, som fortalte kvinden, at der nok var tale om et svindelnummer. Han ringede til Martin Brygmanns firma, som ganske rigtigt kunne fortælle, at det ikke var Martin, der stod bag beskederne.

- Banken har været inde at tjekke, og der er ikke blevet trukket nogen penge endnu. Men jeg skal holde øje med det, siger de. Det er jo ikke sådan, når man er godtroende. Jeg tror jo gerne på det bedste i folk.

- Hvordan har du det?

- Jeg er meget rystet over, at det overhovedet kan lade sig gøre. At folk kan finde på at gøre sådan noget. Jeg er rystet, og jeg er egentlig også bange, fortæller hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Martin Brygmann, men dette har ikke været muligt. Hans manager fortæller, at de er blevet kontaktet af flere kvinder, som har oplevet det, og at Martin Brygmann er ked af, det er sket for hans fans.