Udnyttet af Socialdemokratiet: - Skideirriterende

Tv-vært Mikkel Beha Erichsen deltog som foredragsholder på klimafolkemøde i starten af september i Middelfart Kommune.

Her blev han fanget af et kamera under en samtale med borgmesteren Johannes Lundsfryd Jensen (S), og nu er han blevet brugt som reklamefigur for grøn omstilling for Socialdemokratiet.

I en valgkampagne for Middelfart Kommune er Mikkel Beha Erichsen at finde på plakaten sammen med Johannes Lundsfryd Jensen.

'På vej mod Danmarks grønneste kommune. Rigere natur, bedre klima, mere genbrug', stod der i kampagnen.

Har aldrig sagt ja

Tv-værten blev chokeret da han i morges opdagede reklamen, og han er mildest talt rystet over at blive udnyttet på den måde.

- Jeg er lige blevet gjort opmærksom på annoncen her til morgen og har selvfølgelig skrevet til borgmesteren, og gjort klart, at jeg aldrig har sagt ja til at deltage i dette. Jeg forventer, at det straks bliver fjernet fra de sociale medier, siger Mikkel Beha Erichsen til Ekstra Bladet.

Kender ham ikke

Mikkel Beha Erichsen var med på klimafolkemødet som foredragsholder og valgte at hilse på borgmesteren, da mødet var slut. Men det var ikke med en intention om at reklamere for partiet.

Han har derfor hele morgenen forsøgt at få opslaget slettet og efter utallige opkald og beskeder, er opslaget blevet fjernet fra Facebook.

- Jeg er blevet udnyttet. Som TV 2-vært og journalist har jeg selvfølgelig ikke sagt ja til at stille op til den slags, siger Mikkel Beha Erichsen og fortæller, at han også har kontaktet TV 2.

- Det er skideirriterende. Jeg har ingen relation til ham, og jeg kender ham ikke. Jeg kunne godt se fotografen, men troede, det var en lokalfotograf. Jeg havde ingen anelse om, at det var en af hans egne fotografer, der havde den bagtanke.

Det har ikke været muligt at få en mundtlig kommentar fra Johannes Lundsfryd Jensen, men i en sms til Ekstra Bladet oplyser han, at han har slettet opslaget, og at det aldrig har været hans mening at genere nogen.