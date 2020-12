Udnyttet til fusk: - Jeg bliver brugt som lokkemad

Det er en vanskelig kamp at vinde. Amalies bedste råd er at lade være med at gå ind på det, der ser ud til at være for godt til at være sandt

Falske reklamer, såkaldte scams, er en del af dagligdagen for flere danske kendiser. Denne gang er det Forside-fruen Amalie Szigethy, som står for skud.

- Jeg synes, at det er vildt irriterende, fordi jeg bliver brugt som lokkemad, så en fusker kan tjene penge, eller hvad de bruger det til, fortæller Amalie Szigethy til Ekstra Bladet.

Dårligt nyt: - Jeg er så ærgerlig

Denne gang bliver Amalies navn og ansigt i forbindelse med en mail, hvor Amalie angiveligt fortæller, hvordan hun har tjent kassen på kryptovalutaen Bitcoin.

Aner intet om det

Det er dog ikke noget Amalie selv kender til.

- Jeg aner ikke hvem, det er, som gør sådan noget. Men det er desværre ikke første gang. Sidste gang jeg oplevede det, var det en falsk reklame for en slankekur, lyder det fra Amalie, som fortæller, at både hendes navn og billede blev brugt i forbindelse med den falske slankekur for at få folk til at klikke ind på artiklen med anbefalingen fra kendissen, og derefter få folk til at indtaste deres bankoplysninger.

Amalie har født

Irriteret og frustreret kan man godt kalde hende - for der er ikke så meget, man kan gøre for at stoppe disse scams.

- Jeg er snart stået af. Man kan anmelde det, men det får man jo ikke noget ud af, fortæller hun.

Nytter ikke

- Det er blevet så nemt for firmaer at snyde, og det er jo noget, de tjener mange penge på, når folk klikker på det, lyder det.

Det eneste Amalie kan gøre er at bede folk om at anmelde det, men ellers er slaget tabt.

- Jeg har ikke tid til at sætte mig ind i det. Det er alt for uoverskueligt, hvis man vil nå til bunds i alt det der. Jeg har for meget om ørene lige nu til, at jeg har tid til at sætte mig ind i det, fortæller hun.

Stor sorg kort inden fødslen

Udover at coronapandemien har sat en betydelig dæmper på året, har som sagt Amalie meget om ørene.

Amalie er nemlig for en lille måned siden blevet mor til sin anden datter, som har fået navnet Hannah. Begge døtre, Hannah og Josephine, har hun fået med Mikkel Skelskov.

Ud over den glædelige nyhed om den lille ny, har Amalie også måtte kæmpe med en stor sorg.

Hun mistede nemlig sin far få dage inden, hun fødte sin lille datter.

Bryder tavsheden efter kæmpe sorg: 'Jeg vil altid elske dig, far'