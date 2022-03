Udsat for afpresning: - Sindssygt ubehageligt!

TV 2-værts Instagram-profil blev hacket, og herefter blev han udsat for afpresning, men det lykkedes ham at genvinde kontrollen

Kristian Bech fik sig noget af en overraskelse i weekenden, da han til sin skræk opdagede, at han var blevet udsat for en forbrydelse.

Ukendte gerningsmænd havde nemlig hacket tv-værtens Instagram-konto og krævede 200 dollar i bitcoins for at give ham den tilbage, skriver han i et opslag på selvsamme medie. En oplevelse, der i den grad har gjort Kristian utryg.

- Det løber mig koldt ned ad ryggen, fordi jeg tænker; hvad sker der her? Jeg går lidt i panik, fordi lige pludselig går det op for mig, at det er et arbejdsværktøj, og jeg kommer til at tænke på alle de private henvendelser, jeg har fået fra folk i forbindelse med mit arbejde, siger Kristian Bech til Ekstra Bladet.

- Jeg er mest bekymret for, at der vil blive lagt noget op i mit navn. Så kan jeg godt lave en ny profil og benægte det, men der vil være nogen, der ikke ser det. Jeg har kun en ting i forhold til mit arbejde, og det er min troværdighed. Folk skal stole på mig og tro, at det, jeg gør, er i orden, fortsætter han.

Hele balladen er opstået på baggrund af en anmodning om at få sin Instagram-profil verificeret med et blåt flueben for at markere, at tv-værtens konto er ægte.

Da 46-årige Bech efterfølgende får en mail om, at anmodningen er blevet godkendt, klikker han på et link og logger ind på sin Instagram-konto, som han får besked på i mailen. Og herefter går det helt galt.

- Alt ser så professionelt ud i den her mail. Der går kun et øjeblik, så får jeg en besked på Whatsapp, hvor der står, om jeg vil have adgangen til min konto tilbage. Derefter åbner jeg min Instagram-app på min telefon, hvor jeg normalt har automatisk adgang, men jeg er blevet logget ud, fortæller Kristian, der fortsætter:

- Næste besked lyder: Hvis du vil, skal du betale 200 dollar via bitcoin.com (...) Svarer du ikke, bliver jeg nødt til at slette din konto. Det vil jeg nødigt gøre, min ven.

Bech er oprindelig uddannet politiassistent, inden han i 2015 blev vært på Kanal 5-programmet 'Eftersøgt - med Kristian Bech'. Foto: Mogens Flindt

Kristian skyndte sig derfor at kontakte Instagram for at få hjælp, da alvoren gik op for ham. Men det var nemmere sagt end gjort, fordi det sociale medie ikke har en kundeservice eller links til et sted, man kan få hjælp.

Efterfølgende gik tv-værten på YouTube, hvor han fandt en video, der gjorde ham klogere på, hvad han kunne gøre for at genvinde kontrollen over sin konto. Kristian skulle uploade en video af sig selv, hvorefter Instagram sammenlignede den ned billederne på hans profil, og da der var match, fik han tilsendt en kode, som gav ham adgang til kontoen.

- Med min baggrund som tidligere politibetjent bliver jeg helt provokeret af det, men det var også en slags øjenåbner for mig, fordi fremover vil jeg helt sikkert være mere varsom på de sociale meder, siger Kristian Bech, der er utroligt glad for at have fået sin Instagram-profil tilbage.

- Jeg har brugt syv år på at opbygge min Instagram og bruger den både privat og i arbejdssammenhæng, så det er meget rart, at jeg har kontrollen over den igen.

Bech er vært på 'Station 2' og har senest stået i spidsen for programmet 'Som sunket i jorden'.

De første beskeder fra hackerne. Foto: Privat