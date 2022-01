Udsat for grov chikane

Svend Brinkmann er gennem længere tid blevet udsat for stalking og chikane fra en kvinde.

Det fortæller forfatteren og professoren i almenpsykologi i et længere opslag på Instagram.

'Jeg har tænkt en del over, om jeg skulle skrive dette, men jeg er kommet frem til, at det nok er bedst', indleder Svend Brinkmann.

Han beskriver derefter, hvordan han gennem flere år jævnligt er blevet kontaktet af kvinden - enten via mails eller også er hun mødt op, når han har holdt foredrag eller deltaget i debatter.

'Hun har selv fortalt, at hun har en skizofrenidiagnose, og veksler mellem noget, der ligner en forelskelse i mig og stor vrede', skriver Brinkmann, der netop er udpeget som nyt medlem af Det Etiske Råd, og fortsætter.

Slæbt ud i skov

'I den seneste tid har det dog taget en ny drejning: I sidste uge var jeg glad for at blive udpeget til at sidde i Det Etiske Råd, men kvinden kontaktede både formanden og rådets medlemmer for at fortælle dem, at jeg havde begået en alvorlig forbrydelse mod hende'.

Ifølge Svend Brinkmann går kvindens beskyldninger på, at han skal have puttet psykofarmaka i hendes danskvand og derefter have slæbt hende ud i en skov.

Han har indtil nu valgt at tie episoderne ihjel, men Svend Brinkmann frygter nu, at nogen, der ikke kender ham, vil tro på kvindes udsagn.

'Derfor denne orientering. Jeg har medfølelse med hende, da jeg ved, hvor ondt det kan gøre med vrangforestillinger. Men det er også utrygt at vide, at der spredes virkelig alvorlige anklager mod mig - især i en tid hvor krænkelser og sexisme (heldigvis) tages meget alvorligt', skriver han.

Måske Brinkmann

Svend Brinkmann ønsker ikke at uddybe sagen yderligere overfor Ekstra Bladet, men formanden for Det Etiske Råd bekræfter, at han er blevet kontaktet af kvinden.

- Ja, det er rigtigt. Nogle af medlemmerne af rådet har fået mail, mens andre er blevet kontaktet telefonisk af den pågældende. Hun har oplyst til os, at hun har kontaktet politiet angående anklagerne, som hun ikke er sikker på, men mener, at Svend Brinkmann står bag. Vi foretager os intet i sagen. Vi hverken kan eller vil gå ind i den, siger Leif Vestergaard Pedersen.

- Så hvordan forholder I i Det Etiske Råd jer til det?

- Vi tager det meget roligt. Det er en sag mellem Svend Brinkmann, kvinden og eventuelt politiet, siger formanden.