Udsat for identitetssvindel: Føler sig magtesløs

Skuespiller med meget mere Peter Mygind, 57 år, er som oftest en glad og positiv mand.

Lige nu oplever han dog skår i den forestående juleglæde – og det er ikke coronaens skyld.

I et opslag på Facebook fortæller han nemlig, at en ham ubekendt person i denne tid på selvsamme sociale medie udgiver sig for at være ham. Det samme sker også på Instagram.

Og det huer ham ikke just.

Skuespilleren, der næste år er aktuel i en ny sæson af TV2’s og krimiforfatteren Anna Grues tv-serie om detektiven Dan Sommerdahl, fortæller til Ekstra Bladet, at han lige nu ligger i kamp med såvel Facebook, som Instagram for at få de falske profiler stoppet.

Få det stoppet

Han opfordrer i den forbindelse sine fans til at få falske profiler stoppet.

– De sociale medier kan så meget, og jeg gør en stor dyd ud af at svare på henvendelser – de kan ofte så meget, men jeg bliver ked af det, når folk samme sted og på falske profiler komunnikerer så overfladisk og endda anmoder ’mig’ om penge, siger han, der – hidtil forgæves – har forsøgt at få et cerifikat fra Facebook, der viser, at han er den rigtige Peter Mygind.

– Lige nu føler jeg en form for afmagt, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, for at få det stoppet.

Nedtonet jul

– Jeg har endnu ikke gennemskuet, hvordan det fungerer, men min kone, Lise, er meget aktiv med at forsøge at få det stoppet. Også på Instagram, siger Mygind, der i år – som så mange andre – planlægger at fejre en mere nedtonet jul.

– Vi plejer at være omkring 25 mennesker juleaften. Det bliver vi ikke i år, men vi bor jo fire generationer under samme tag i villaen i Charlottenlund, så vi har planlagt at holde jul sammen. Vi er jo i samme boble, som det hedder, siger han.