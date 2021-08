Udsat for indbrud: Stod lige over for tyven

Louise Dorph tog en modig beslutning, da hun pludselig opdagede en fremmed i sit hjem.

Den kendte boligstylist opdagede lidt i tre om natten, at hun havde uventede gæster i hjemmet.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det var meget ubehageligt, da vi jo var hjemme. Vores lille hund begyndte at pibe, og jeg stod op med den. Da jeg gik ind i stuen med hunden, så jeg en skikkelse stå udenfor i mørket. Han havde ikke set mig og listede sig hen til vores havedør, hvor jeg stod træt, forvirret og uden en trevl på kroppen.

Heldigvis var Louise Doprh ikke bange for at lade tyven vide, at personen bestemt ikke var velkommen.

- Jeg bankede hårdt på ruden og råbte, at han skulle forsvinde. Jeg tror, han blev ligeså forskrækket, som jeg blev, fordi han spurtede alt, hvad han kunne mod skoven som ligger bag huset. Vores hus ligger afsides, så han havde ingen grund til at liste underligt rundt på vores terrasse.

Hurtig og god betjening

Louise besluttede at ringe efter politiet, da hun var sikker på, at den fremmede var væk.

- De kom hurtigt og tog det meget alvorligt. De var søde og grundige og de havde hunde med, der kunne afsøge overalt.

Efter den ubehagelige oplevelse har Louise Dorph mærket, hvor hårdt det egentlig var at have fremmede i sit hjem.

- Jeg har lært nu, at når man oplever sådan noget er kroppen og sjælen i total alarmberedskab. Og det kan jeg kunne nikke genkendende til. Det er meget svært at ryste af sig. Jeg prøver at lave alt muligt godt og tænke positivt. Men ligeså snart jeg er alene i mit eget hjem bliver jeg bange og hører alle små lyde og fornemmer alle små bevægelser.

Hun håber nu på, at tiden kan give ro, og har da også overskud til at se humoristisk på situationen.

- Huset er sikret nu. Og jeg må så også sige, at havde han kommet ind, var han blevet slemt skuffet. Jeg har mange loppefund og sjove ting. Men ting der er værdifulde er der ikke noget af.