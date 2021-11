Udsat for indbrud to gange på én weekend

Hovedkontoret for Julie Zangenbergs tøjfirma Cozy by JZ er blevet udsat for indbrud to gange henover weekenden

Skuespillerinden Julie Zangenberg har været noget uheldig her på det seneste.

Der har nemlig været tyve på spil på hovedkontoret for hendes tøjfirma, Cozy by JZ, som har beliggenhed på Frederiksberg. Og ikke kun en gang, men hele to gange på en weekend.

Det oplyste hun i et opslag på sin Instagram-profil tirsdag.

Det kunne være værre

Da Ekstra Bladet fanger den 32-årige Zangenberg over telefonen, er hun stadig påvirket af hændelserne.

- Fredag aften havde vi indbrud i vores hovedkontor på Frederiksberg. De nåede at skrabe nogle ting til sig, men så gik vores alarmsystem i gang, som er meget heftig, og så blev de simpelthen skræmt væk, siger hun og fortsætter:

- Vi havde et kundeevent lørdag samme sted, hvor indbruddet fandt sted aftenen inden. Her skulle vi også fejre min fødselsdag. Der mødte tre mænd op til eventet, som har gået rundt og forsøgt at stjæle fra folk, siger Julie og tilføjer, at det lykkedes dem at stjæle hendes kontanter og to telefoner.

Julie Zangenberg har anmeldt begge episoder til politiet og ved derfor endnu ikke, om det er de samme mænd, der står bag begge tyverier.

- Det kunne være gået meget værre, og vi er kommet ud af det uden de store tab, fordi vi har en god forsikring og et godt alarmsystem. Men det er irriterende, at man arbejder for nogle ting, og andre mennesker tager det, siger hun.



Skuespillerinden er meget opmærksom på at forhindre fremtidige tyverier, hvorfor hun nu har valgt at gå all in på sikkerheden på kontoret.

- Vi skal have installeret mere overvågning, der bliver lukket mere af ud til gaden, og der skal fremover være en vagt foran døren, når vi holder events for kunderne. Derfor skal man også tilmelde sig, hvis man gerne vil blive lukket ind, forklarer hun.

Julie Zangenberg er glad for, at der ikke er sket nogen noget, og tingene kan altid erstattes, men når det så er sagt, kunne hun godt være oplevelserne foruden.

- Jeg er lidt presset, fordi jeg har en virksomhed og derudover en lille baby på fem måneder, så der er andre ting, jeg hellere vil bruge min tid på, men sådan er livet nogle gange.