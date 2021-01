Udsat for netsvindel: 'Hvad fanden bilder folk sig ind?'

Lisbeth Østergaard har fået sig noget af en hovedpine.

Nogle svindlere har nemlig på Instagram udgivet sig for at være fra Østergaards webshop, hvorefter de har skrevet til hendes følgere og adspurgt dem om deres kontooplysninger.

Kopierer alt

Det har de gjort med henvisning til, at følgeren havde vundet en konkurrence hos Lisbeth Østergaard, og at de derfor skulle have kontooplysningerne, fordi følgeren selv skulle betale fragten af præmien.

- Min webshop hedder 'Lizzyshoppen' på Instagram, og de gør det, at de opretter en konto, der hedder 'Lizzyshoppen.team', hvor de udgiver sig for at være et team, som står bag mig.

- De kopierer fuldstændig min side med tekster, logo og hele lortet, så det ser ud, som om det er mig. Og så går de ind, når der er konkurrencer og skriver ud til alle dem, der er med i konkurrencen, at man har vundet konkurrencen, at man lige skal indtaste kortoplysninger til at betale fragten, siger hun.

Lover rabat

Det er dog ikke den eneste måde, de tager kontakt på.

- Hold kæft, hvor er det latterligt. De går også ind og ser på, hvad de har liket, og så skriver de, 'hey - send penge over nu, så får du 20 procent rabat. Giv mig dine kontooplysninger, så sender jeg varerne. Der er kun et par tilbage.' De prøver virkelig at lokke oplysninger ud af folk, siger hun.

- Hvad har du gjort?

- Ja, man kan jo godt skrive til Instagram, men de har ikke svaret. Jeg ved ikke helt, om jeg skal gå til politiet, men nu har jeg bedt alle mine følgere om at anmelde dem og blokere. Den skal jo selvfølgelig bare lukkes.

- Problemet er, at de har selvfølgelig blokeret mig, så jeg kan ikke gå ind og se, om profilen stadig findes. Nogle skriver, at de stadig kan finde den, og andre skriver, at den er væk. Men jeg kan ikke helt finde ud af det, siger hun.

'Små pikkemænd eller lange babser'

Profilen kan derfor være blevet lukket, men Lisbeth Østergaard nåede at tage et screenshot af den. Det har hun delt i et opslag på Instagram.

'Hvad fanden bilder folk sig ind. Denne profil er FAKE, og hvis de skriver til dig, er beskeden IKKE min webshop.'

'Vær en skat og anmeld profilen, så der ikke er nogen, der bliver snydt af mennesker med latterlig dårlig stil og meget små pikkemænd eller meget lange babser', skriver hun i opslaget.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rigspolitiets Landsdækkende Center for IT-relateret Kriminalitet(LCIK) for at høre, om de har kendskab til den type svindel. Det har dog ikke været muligt at få et svar lørdag.

