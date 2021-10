Udsat for voldsomt indbrud: - Vi er i chok

Forsidefruen Tina Lund og den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen har fået sig en noget ubehagelig overraskelse på gården i Nordsjælland.

Mens de to var med hele familien til ridestævne i Herning, har tyve nemlig været på spil og stjålet stort set alt af værdi.

Det fortæller Allan Nielsen til Ekstra Bladet.

- Det er forfærdeligt. Vi er i chok, og vi kan slet ikke samle tankerne, fortæller han.

De har endnu ikke det fulde overblik over, hvad der er blevet taget fra gården, men det er i hvert fald alt af værdi.

- Tasker, smykker, ure, Tinas vielsesring. De har sågar været på vores lille søns værelse og taget de flaskepenge, han har tjent på at gå ned og pante, lyder det.

Hele gården i Skævinge er blevet rodet igennem. Privatfoto

Parret er med på, at der er tale om døde ting, og at de er glade for, at de trods alt ikke var hjemme, da indbruddet foregik.

- I princippet er det jo godt, vi ikke er der, men ingen af os kan samle tankerne. Vi ved godt, det er døde ting. Følelsen er dog ikke rar, det er noget, der betyder noget for en.

Allan Nielsen forklarer, at politiet har opfordret dem til at dele hændelsen på de sociale medier, så vidner måske vil stå frem med, hvad de ved.

- Vi var i tvivl, om vi skulle gøre det, men det er en god idé, hvis andre har set noget eller har oplevet det samme i det område.

Nye metoder

Samtidig har Tina Lund udlovet en dusør, hvis nogen skulle have oplysninger om hendes vielsesring.

Parret har boet i Dubai i otte år og er for nyligt flyttet tilbage til Danmark.

- Vi har boet i Dubai uden at få stjålet så meget som en 25-øre. Nu har vi været i Danmark i tre måneder, og så får man endevendt det hele.

Allan Nielsen har da også tænkt på, hvordan familien kan sikre sig bedre i fremtiden.

- Nu skal vi have en rottweiler. Det er helt sikkert, lyder det.