Udsigter til Birgitte Nyborg: Vil ikke udtale sig

Skuespilleren bag hovedkarakteren Birgitte Nyborg i 'Borgen' er noget tøvende, da hun bliver spurgt ind til, om hun ville have lyst til at deltage i en ny sæson

Det er ikke længe siden, vi kunne følge med i Birgitte Nyborgs kaotiske politiske liv, da den fjerde sæson af 'Borgen' blev vist i 2022.

Men det lader ikke til, at vi skal forvente at se Sidse Babett Knudsen i den rolle igen.

Da Ekstra Bladet møder skuespilleren til premieren på TV 2-serien 'Agent', er det ikke helt tydeligt at mærke, hvorvidt skuespilleren har lyst til at hoppe ind i det fiktive politiske liv igen.

- Jeg har lært, at man aldrig skal sige aldrig, men jeg tror det ikke, siger Sidse Babett Knudsen.

Kunne du være frisk på det, hvis der kom mere?

- Øh, det tror jeg bare, jeg skal lade være med at svare på.

Så det er ikke entydigt ja eller nej, jeg får her?

- Nej, det er det ikke.

Sidse Babett Knudsen har en af rollerne i tv-serien 'Agent'. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Med i ny dansk film

Hun kunne tilbage i februar fortælle, at hun efter en række udenlandske roller igen er tilbage i hjemlandet, hvor den hemmelighedsfulde skuespiller er i gang med en ny film.

- Nu er jeg i gang med at filme noget, som jeg lige har fået at vide, at jeg ikke må sige noget om. Men det er superfedt, sagde Sidse Babett Knudsen, der dog løftede lidt af sløret for, at der er tale om en dansk film.

- Men jeg har lige fået mundkurv på, fordi der kommer en pressemeddelelse snart.