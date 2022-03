Udskældt Klaus Kjellerup raser: - Det er karaktermord!

Danser med drenge-frontmanden kom på slap line i Den Uafhængige her til morgen, hvor han påstod at det, man skriver på Twitter, aldrig er udtryk for ens personlige holdninger. Samtidig føler han sig udsat for en regulær ofring i medierne, som ikke har forstået sagen, mener han

Musikeren Klaus Kjellerup, som blandt andet har været med til at danne legendariske Tøsedrengene sidst i 70'erne og som i start-90'erne egenhændigt dannede Danser med drenge, kom for nylig på glatis, da han via en række tweets kommenterede på den igangværende krig i Ukraine.

Her mente han blandt andet, at russerne intet bomber. Der gør derimod ukrainske nazi-militser, påstod han i et tweet - et opslag, han senere har taget afstand fra, fordi det, som han - ifølge sig selv - i virkeligheden mente, var, at russerne ikke bombede civile.

Det hjalp dog ikke på fordømmelserne, da hans opslag gik viralt, hvilket medførte kaos i Danser med drenge, hvor rasende bandmedlemmer lagde afstand til Klaus Kjellerup og hans holdninger, ligesom det kastede bandet ud i en uvis fremtid med udskudte koncerter og tvivl om projektets fortsatte eksistens.

Ikke egne holdninger

Her et par uger efter, at shitstormen tog fart, besøgte Klaus Kjellerup fredag morgen radiostationen Den uafhængige, og her borede de to værter både i musikerens Ukraine-tweets, hans kontroversielle holdninger og i, hvad hele denne sag har gjort ved den 67-årige musiker.

Han bedyrer blandt andet - ganske overraskende, vil mange Twitter-brugere nok mene - at såkaldte tweets på Twitter aldrig er udtryk for en personlig holdning, og så bliver han spurgt, om han i bagklogskabens ulideligt klare lys har skiftet holdning.

- Overhovedet ikke. Jeg har overhovedet ikke beskrevet nogen holdning på noget tidspunkt. Jeg er journalist ligesom jer. Jeg skriver ting, og det er ikke et udtryk for mine holdninger. Hvis jeg skriver om nogle dokumenterede facts eller kendsgerninger, der sker rundt om i verden, så er det jo ikke min holdning. På samme måde som det ikke er journalister hos Berlingskes holdning, hvad der står i avisen. Sådan er det jo.

Klog af skade

Kjellerup mener dog, at han har lært noget af sagen og gentager, at Twitter ifølge ham ikke bruges til personlige holdninger:

- Så har jeg lært dét. At folk tror, at når man skriver noget på Twitter, så er det ens holdning. Altså, det er jo vildt. Det må I indrømme – det er vildt. Men det har jeg jo så lært, at sådan er der nogen, der tænker. De kan lave en kæmpe ballade, siger Klaus Kjellerup i programmet.

Han gentager, at det bestemt ikke er hans egne holdninger, men derimod sandheder, han luftede på Twitter:

- Der er intet sandt i, at det der skulle være mine holdninger. Det er bare til grin – det er mig, der har været klodset og idiotisk, og det har jeg sagt undskyld for.

Gider ikke associeres

Værterne spørger løbende kritisk ind til de omdiskuterede Ukraine-tweets og musikerens holdninger til krigen og årsagen til denne, men det gider Kjellerup ikke tale mere om eller blive associeret med, siger han i en meget bestemt tone.

Han vil dog gerne fortælle, at han føler sig forfulgt:

- Du spurgte, om det her er et karaktermord af mig, og ja – det er det. Det ligner i dén grad et karaktermord. Jeg ved ikke, om du har set, hvad konsekvenserne er? Folk skriver, at mit orkester er gået i opløsning – det er jo helt vanvittigt. Så finder medierne ud af, at det ikke er gået i opløsning, og så skriver de, at det er genopstået. Det har været til dyb skade for mig, min familie og mine omgivelser.

Lyt til radioprogrammet på Den Uafhængige her: