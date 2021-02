Udskammet: - Det er mangel på respekt

Det har i den grad vakt opmærksomhed, at Lego-arvingen Anders Kirk Johansens bil gik gennem isen, efter han forleden havde vovet sig ud i en modig omgang iskørsel på en sø ved hans gods.

Isen var dog ikke hård nok, og det førte til, at hans luksuriøse Suzuki Jimny gik igennem isen og langsomt sank mere og mere ned. Siden måtte den trækkes op ved hjælp af en traktor.

Da Ekstra Bladet talte med ham onsdag, fortalte han, at han havde undervurderet, hvor tyk isen var, da han begav sig ud på det vovede eventyr.

- Da vi var på den (isen, red) i forgårs, virkede det, som om den godt kunne bære. Jeg fik en medarbejder til at skære i isen, og de målte den til at være 13 centimeter tyk, så jeg tænkte da, at den kunne man godt køre på. Det viser sig dog, at Forsvaret siger, den skal være 18 centimeter, før de sender tanks over den. Men sådan kan jo altid være bagklog, sagde han med et grin og fortsatte i den humoristiske tone:

- Jeg er da glad for, at jeg ikke tog min Rolls Royce.

Lego-arvings bil gik gennem isen: - Jeg tænkte shit

Netop den humoristiske tilgang til episoden er dog langt fra faldet i god jord hos alle.

Sådan så det ud, da Anders Kirk Johansens bil forsvandt mere og mere ned i søen. Foto: Privat

På Twitter og andre sociale medier diskuteres udmeldingen nemlig heftigt dagen derpå. Her mener flere, at episoden er et udtryk for økonomisk uansvarlighed hos Anders Kirk Johansen.

Blandt andre Enhedslistens Pernille Skipper er gået til tasterne på Twitter, hvor hun langer ud efter rigmanden.

'Her er en bil til en kvart million gået gennem isen, og milliardær-arvingen synes at det er morsomt og er 'bare glad for at det ikke var hans Rolls Royce', skriver hun.

'Undrer mig'

I et senere tweet giver Pernille Skipper udtryk for, at hun siden har modtaget en række beskeder fra folk, der tager Anders Kirk Johansen i forsvar.

'Det undrer mig, hvor mange mennesker der går amok for at forsvare en milliardær, der kører sin bil i søen for sjov. Altså, ja, bevares, manden har ret til det. Men det er da stadig for dumt og spild af penge... I øvrigt er hans følelser nok også intakte på trods af mine tweets', skriver hun.

En lang række mennesker tager Pernille Skippers parti i kommentarsporet.

'Det er nærmest som at pisse på folk', skriver en, mens en anden fortsætter:

'Det er simpelthen mangel på respekt'.

Også den socialdemokratiske politiker Rasmus Stoklund har været til tasterne på Facebook.

'Måske hænger det sammen med, at man ikke selv har tjent sine penge, når man tager så let på deres værdi. Jeg tvivler dog på, at den gamle Lego-grundlægger Ole Kirk ville være stolt af sit oldebarns opførsel', lyder det i opslaget.

Her argumenterer han blandt andet også for, at sagen er et bevis på, at der skal en højere arveafgift på tale. Det har dog fået K-politikeren Mai Mercado til tasterne:

'Var det dumt at køre sin bil ud på isen? Ja, selvfølgelig. Men giver det os retten til, at vi så skal flå vores familieejede virksomheder endnu mere i skat? Nej, selvfølgelig ikke', skriver hun blandt andet.

Flere andre tager også Anders Kirk Johansen i forsvar. En af dem er radioværten Mads Brügger.

'Det forstår jeg ikke? Hvis Anders Kirk Johansen har tid og råd til at køre iskørsel, hvorfor er det så et problem for os andre?', skriver han som svar på Pernille Skippers tweet.

'Hører jeg en smule misundelse? Her i Jylland har vi alle 1-2 biler til en kvart million', skriver en anden.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anders Kirk Johansen, der oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen. Ekstra Bladet arbejder desuden på at få en kommentar fra Pernille Skipper og Rasmus Stoklund.