Udskamning og brutal ledelse: Her er skræk-chefen

Udskamninger på fælles redaktionsmøder samt en hård og brutal tone og ledelsesstil.

Det er, hvad en række tidligere medarbejdere på et stort dansk medie fortæller til Fagbladet Journalisten, at de har været udsat for af en tidligere chef.

I artiklen fortæller en lang række tidligere medarbejdere, hvordan flere tilmed valgte at flygte fra chefen, der gav verbale tæsk og pressede folk psykisk, for i stedet at søge nye græsgange på andre arbejdspladser.

- Det var ekstremt hårdt rent psykisk. Det er den eneste chef, der har fået mig til at bryde sammen i gråd under en samtale, lyder det fra en af kilderne i Journalisten, der fortæller, at det er det 'mest vanvittige', vedkommende har oplevet i sin karriere.

I artiklen beretter en lang række kilder anonymt, mens den tidligere chef og mediet, de arbejdede på, alle blev holdt anonyme.

Nu kan Ekstra Bladet dog afsløre, at der er tale om Anne Sophia Hermansen, der i dag arbejder som kulturkommentator på Berlingske.

Ekstra Bladet erfarer fra flere kilder tæt på sagen, at beskrivelserne i Journalisten handler om Hermansen og hendes tid som kulturredaktør på selvsamme medie.

'Dybt ulykkelig'

Anne Sophia Hermansen har ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet, men i en mail bekræfter hun, at hun er den chef, der omtales Journalistens artikel, og at hun er meget ked af de beretninger, der er kommet frem om hendes tid som chef.

'Det gør et dybt og ulykkeligt indtryk på mig, at der er medarbejdere, som har været utilfredse med min ledelse. Jeg anerkender og er utrolig ked af de oplevelser, som nogle har haft. Det har aldrig været min hensigt at intimidere nogen, og jeg beklager virkelig, hvis de har oplevet det sådan', skriver hun og fortsætter:

'Vi havde en bunden forandringsopgave, som medførte en total omlægning af kulturstoffet, nedskæringer, digitalisering og en ny måde at arbejde på. Det skabte både begejstring, men også en masse uro. Det burde jeg, set i bakspejlet, have håndteret bedre'.

Anne Sophia Hermansen er i dag stadig tilknyttet Berlingske - dog ikke som chef. Foto: Martin Slottemo Lyngstad/Ritzau Scanpix

Jeg fortryder

Anne Sophia Hermansen skriver videre, at det ikke er alle beskrivelserne i Journalisten, hun kan genkende, men hun medgiver, at hun blev gjort opmærksom på problemerne i sin tid som leder.

'Det er ikke alle oplevelser gengivet af de anonyme kilder, jeg kan genkende. Men jeg fortryder, at jeg ikke tidligere var opmærksom på, at min facon stødte nogle, og jeg fortryder, at jeg ikke var mere følsom overfor dem, der følte sig utrygge. Da jeg blev opmærksom på det, gjorde jeg mig umage for at ændre min facon og udvise større omtanke og omsorg. Det håber jeg, at medarbejderne oplevede', skriver hun og fortsætter:

'I dag ville jeg have tilgået opgaven med større følsomhed og været mere opmærksom på at skabe tryghed, så alle følte, at de var med og kunne se sig i projektet. Jeg er ked af, at jeg ikke var i stand til at få alle med'.

Egen fri vilje

I november 2020 blev det annonceret, at Anne Sophia Hermansen stoppede som redaktør på Berlingske med henvisning til, at hun ønskede mere 'frihed'.

I den forbindelse forklarede ansvarshavende chefredaktør Tom Jensen, at fratrædelsen skete efter Anne Sophia Hermansens eget ønske.

- Det er Anne Sophia Hermansen, der har ønsket at stoppe som redaktionschef og blive skrivende igen. Da det er kommet lidt pludseligt, er det, vi gør, at vi konstituerer Natalie Otrynski i rollen frem til februar, og så gør vi status og ser, om vi fortsætter med den konstellation, lød det i den forbindelse fra Tom Jensen.

Tom Jensen bekræfter over for Ekstra Bladet, at de i ledelsen blev gjort opmærksom på klager over Anne Sophia Hermansen og hendes ledelsesstil. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Til Ekstra Bladet fortæller Tom Jensen, der er ansvarshavende chefredaktør på Berlingske, at de er opmærksomme på historien i Journalisten og de nye beretninger, der er kommet om Anne Sophia Hermansens ledelsesstil.

- Der er ikke nogen, der skal gå på arbejde uden at trives. Heller ikke med deres chef, og derfor tager vi selvfølgelig også de her historier meget alvorligt, siger han og fortsætter:

- Vi håndterer det naturligvis også i forhold til de relevante medarbejdere på AOK (Berlingskes kulturredaktion, red.). Det vigtige i den forbindelse er at sige, at Anne Sophia ikke længere er chef, og resten vil vi håndtere i dialog med medarbejderne.

- Så I har været bekendt med, at der har været klager over Anne Sophia Hermansen?

- Vi fik en henvendelse i efteråret 2019 fra tillidsfolkene om, at der var medarbejdere som var utilfredse med hendes ledelsesstil, og vi håndterede henvendelsen i dialog med tillidsfolkene og Anne Sophia. Og den tilbagemelding, vi dengang fik var, at der kom ro på situationen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Anmelderen Katherine Diez har anklaget forfatteren Jacob Skyggebjerg for at have forulempet hende fysisk og verbalt. Vi dækker sagen i Ekstra Bladets nye kultur-podcast 'Revolver'. Lyt med herunder eller i din podcast-app.