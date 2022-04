Udskyder premiere: Stjerne smittet

Efter sommerens stress-sygemelding skulle Danmarks ukronede revy-dronning optræde i teltet på Dyrehavsbakken for sidste gang med sæsonstart 12. maj, men sådan skal det åbenbart ikke være.

Den nye sæson af Cirkusrevyen bliver nemlig rykket til 20. maj, dog med første forestilling 23. maj.

Det skyldes, at Lisbeth Dahl, 76, er blevet syg med coronavirus.

'Jeg har, som alle vores gæster, glædet mig helt enormt til at se årets Cirkusrevy, men coronavirus lever stadig blandt os, og for Lisbet er det desværre ikke en let omgang at komme igennem. For at give Lisbet tid til at komme sig, så hun sammen med holdet kan gøre revyen færdig, er vi beklageligvis nødt til at udskyde sæsonstarten,' lyder det fra Cirkusrevyens direktør Torben Pedersen i en pressemeddelelse.

Cirkusrevyen oplyser endvidere, at alle, der bliver berørt af udskydelsen, får direkte besked om deres billetter.

Pr Foto

'Det kommer desværre til at skuffe en hel masse mennesker, at premieren nu bliver forsinket, og det er jeg rigtig ked af, især efter de turbulente år, vi har været igennem, siden pandemien startede,' siger Torben Pedersen og forsætter:

'Jeg vil for alt i verden sikre, at alle vores medvirkende og holdet bag scenen sammen kan få lavet Cirkusrevyen 2022 klar på en god og ordentlig måde, hvor vi passer på hinanden, og så glæder jeg mig til at se vores fantastiske gæster i teltet lidt senere i maj'.

Hun havde glædet sig

Da Ekstra Bladet mødte den garvede skuespillerinde på den røde løber til gallapremieren på filmen 'Du som er i himlen' i februar, var det en glad Lisbeth Dahl, der så frem til at optræde i Cirkusrevyen.

Især fordi hun sidste år havde misset store dele af sæsonen på grund af sygdom og stress.

- Ej, det bliver godt. Der er jo gået trekvart år (siden hun senest var aktiv i 'Cirkusrevyen', red). Helbredet er godt, fortalte hun dengang.

Holdet bag Cirkusrevyen 2022 består af Lisbet Dahl, Niels Olsen, Merete Mærkedahl, Henrik Lykkegaard og Carsten Svendsen.

