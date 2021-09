Udskyder stor drøm: Kæmpe nedtur

Med sine lyse krøller, smittende latter, lyseblå øjne og stribevis af hits har den danske popsanger Christopher også fået udlandets opmærksomhed. Og både i Tyskland og især i Asien har han allerede vundet hjerter og topplaceringer på hitlisterne.

Men de seneste to år har der ikke været meget gang i den udlandskarriere, han har knoklet benhårdt for at løbe i gang. Coronasituationen har nemlig på fæleste vis spændt ben for popstjernen.

- Det har bare været en kæmpe nedtur. Jeg føler jo, at min karriere peaker, men nu har jeg mistet to år i mine 20'ere som artist, som nok ville have været de fedeste i min karriere, fortæller Christopher.

- Jeg kan godt mærke, at jeg ikke skal tænke for meget over, hvad det kunne have været for nogle år, og hvad der kunne have været sket, siger sangeren, der lige nu er aktuel med singlen 'If It Weren't For You'.

Trak i bremsen

Da pandemien lukkede verden ned, skabte det for første gang i årevis et hul i den 29-årige sangers kalender, for både Europa-turné, koncerter i Tyskland og en turné i Asien blev udskudt.

Først var det egentlig okay. For samtidig fandt han og hans hustru, Cecilie Haugaard, ud af, at de ventede et barn.

- For at være helt ærlig så tænkte jeg først, at det var første gang i 10 år, at jeg fik lov at hive i bremsen. Cecilie var gravid, og jeg kunne få lov at være derhjemme med hende, siger Christopher.

- Så jeg tænkte, at der nok var en mening med det, og at det nok var meget godt for mig. Selvfølgelig mistede jeg en masse penge, men det måtte jeg jo leve med. Sådan var det for alle, siger sangeren.

Det var ikke det, der skar i hjertet.

- Med risiko for at lyde super arrogant så er det ikke det økonomiske, der har været det værste for mig. Jeg har aldrig været specielt drevet af penge, og det er jo rigtig nemt at sidde og sige, når man har dem, siger Christopher.

Det er oplevelserne, der betyder noget for ham.

- At rejse og møde forskellige kulturer og mennesker og stå foran et publikum, der kan alle dine sange - de ting kan man ikke købe for penge, slår han fast.

En mavepuster

Derfor slog det ham ud, da han for nylig fik beskeden om, at udlandseventyret endnu en gang er udsat.

- Det slag, der kom her for et par uger siden, hvor jeg fik at vide, at det hele var rykket igen for nu fjerde eller femte gang, det slog mig ud. Jeg har glædet mig til de turnéer i to år, siger popstjernen.

- Cecilie (Haugaard, red.) sagde, hun aldrig havde set mig sådan før. Det var bare en mavepuster igen. Og jeg kunne bare ikke overskue det. Jeg var så modløs, siger han.