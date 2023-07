Udviste tegn på stress: Derfor sagde hun ja til nyt job

Lise Rønne er tilbage i front for et tv-program, efter at hun har haft en afstikker til bogbranchen, hvor hun sagde op pga. stress-symptomer. Hun fortæller, at hun har savnet, at alting ikke er så alvorligt

De fleste ser hende nok primært som tv-værtinde - og en god en af slagsen - men faktisk er Lise Rønne først lige vendt tilbage til tv-branchen.

Hun kalder det ikke selv 'et comeback', men i hvert fald har den tidligere 'X Factor'-ankerkvinde med mere haft en afstikker til Gyldendal, hvor hun et års tid var redaktør.

Hun forlod oprindeligt tv-branchen, fordi hun 'savnede, at 'det kildede i maven', fortæller hun i et stort interview med TV 2.

Hun var kommet på for sikker grund. Lavede noget, hun var rigtig god til. Hun trængte til at kaste sig mere ud på dybt vand.

Men ting kan også blive for alvorlige. I hvert fald savnede hun sjov, ballade og leg.

- Jeg var et sted i mit liv, hvor der i et stykke tid havde været for lidt leg. Det hele var så alvorligt. Der var så meget sjovt, der var skrællet af. Så jeg kunne slet ikke lade være med at sige ja til jobbet, for det her program var ren leg og sjov og ballade, og det landede et helt rigtigt sted i mig, siger Lise Rønne til TV 2.

Det 44-årige tv-ansigt er værtinde på kanalens nye fredagsunderholdningsprogram 'Forræder', hvor 18 danskere bliver opdelt i 'loyale' og 'forrædere' og skal gå og narre hinanden - og sende hinanden hjem - på et fynsk slot.

Lise Rønne er tilbage som tv-værtinde, efter at hun har slået sine folder i bog-verdenen. Her fik hun dog symptomer på stress og måtte sige op. Foto: TV 2

Brød sammen

Lise Rønnes comeback, som vi vel godt kan tillade os at kalde det, selv om hun ikke selv vil putte dét prædikat på, kommer efter, at hun, mens hun fortsat var på Gyldendal, blev beskyldt for regelbrud,

Rønne måtte således lægge sig fladt ned, efter at hun havde anmeldt bøger på sin Instagram-profil uden at deklarere, at hun også samtidig var ansat som redaktør på Gyldendal.

Det var dog ikke årsagen til, at hun endte med at sige op. Det skyldtes nemlig, at hun måtte give op efter omtrent et år i jobbet på grund af stress-symptomer.

'Jeg vendte mig væk fra verden, og samtidig med, at jeg løb rundt og konstant var i mit eget hoved, landede erkendelsen af, at jeg ikke længere havde plads til andre. Jeg orkede ikke rigtigt at være der for en ven, der havde det svært. Jeg glemte at spørge ind til operationer og børnefødselsdage blandt dem, jeg holder af', skrev Rønne ved den lejlighed.