Uenighed med prinsen: - Det gik han meget op i

Jesper Vollmer arbejdede ti år som kok for kongehuset, og her lærte han noget vigtigt af prins Henrik

Den kendte kok Jesper Vollmer deler nu en ny side af den afdøde prins Henrik.

Ifølge ham gik han nemlig utrolig meget op i madspild. Noget, som de to havde en 'disput' om, da Jesper Volmer arbejdede for kongehuset.

Det fortæller han om i programmet 'Overskud' på Radio 4.

- Jeg lavede en sjov øvelse med prins Henrik. Og vi havde faktisk en lille disputs om det mad, der gik ud igen fra spisebordet og ikke blev spist, fortæller kokken indledningsvist.

Prinsen var ifølge kokken meget interesseret i brugen af den mad, der ikke blev spist. Foto: Tariq Mikkel Khan

Stor interesse

Prinsen var nemlig meget interesseret i, hvad der skete med maden.

- Det stillede han spørgsmålstegn ved, om hvad der skete med det. Kom det i hundeskålen, gik det til personalet. Han gik meget op i, at det ikke gik til spilde.

Og her opstod problemet mellem de to.

For når man er kok for kongehuset, så skal menuen altså planlægges forholdsvis tæt.

- Jeg havde det issue, at vi havde aftalt en madplan for ugen, så jeg kunne ikke få de rester ind igen. Fordi han vidste jo, hvad han skulle spise dagen efter.

Måtte finde ud af det

Derfor gik Jesper Volmer til prinsen for at finde en fælles løsning.

- Jeg sagde, vi har et problem, fordi jeg kan ikke bruge resterne bare sådan, og han sagde, at det var præcis det, han gik op i. At man fik brugt resterne på en ny måde.

De fandt derfor en vej, der virkede for dem begge.

- Så jeg fik carte blanche til at ændre i menuen på daglig basis, hvis der var rester. Det mad, der gik ud, blev så lavet om på en anden måde.

Og det var noget, kokken kunne bruge.

- Den måde at tænke mad på, tog jeg med mig videre, lyder det.

Du kan lytte til programmet her.