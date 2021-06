Uffe Buchard er blevet single

Modeguruen Uffe Buchard er endnu engang ude på datingmarkedet.

Han er nemlig blevet single, og han og kæresten Sebastian Nùñez Rivera er gået fra hinanden efter flere års forhold.

Det fortæller han i Caroline Fleming og Sarah Zobels nye podcast 'Kaos og kærlighed', der kan høres på Podimo.

Her fortæller han også, at han igen er på udkig efter kærligheden, men at jagten er svær.

- Jeg er jo single lige nu, så jeg er i det her dating-game, og det er godt nok på mange måder spændende. På godt og ondt. Mest på ondt faktisk. Det er en rimelig ondskabsfuld procedure, siger han i podcasten og fortsætter:

- Jeg synes faktisk, at man bliver dømt utroligt meget på sit udseende og sin bankbog og alder. Og jeg har det sådan: 'Hey, jeg er sgu god nok', siger den 54-årige modemand, der nu har lært Tinder at kende på godt og ondt.

- Jeg har ikke nogen sixpack længere. Jeg træner som en sindssyg, så jeg står så skarpt, som jeg overhovedet kan, men jeg er 54 år. Det bliver nok ikke meget bedre. Vi falmer allesammen, og det er okay. I dag - også på grund af corona - foregår det hele på apps, hvor man er nedgraderet til et billede. Og der vil jeg sige fra Tinder-world, at billeder lyver.

Uffe Buchard har tidligere været dommer i 'Topmodels' sammen med Jesper Thomsen og Caroline Fleming. Foto: Mogens Flindt

Verdens bredeste smag

Men intet er bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget, og ifølge Uffe Buchard er der også kommet noget godt ud af, at han igen er på jagt efter kærligheden.

- I denne her proces har jeg fået verdens bredeste smag. Næsten ligeså bred som min røv, siger han med et grin og fortsætter:

- Jeg har fået en meget, meget bred smag, for jeg har også fundet ud af, at jeg kan lide alle mulige typer. Jeg har ikke en type længere. Jeg skal ikke gå efter ham med den lange, lige næse, som jeg godt kunne lide i gamle dage. Jeg er egentlig villig til at prøve alle mulige typer af. Det har været en succes, og det har været ret sjovt. Udseende betyder meget mindre, og det er befriende, lyder det videre fra Buchard.

Uffe Buchard har tidligere dannet par med Jens Løkke samt hans tidligere forretningspartner Kim Grenaa.