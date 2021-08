Uffe Holm sælger hytten

Komikeren har sat sin pragtvilla ved Fredensborg til salg for knapt 15 millioner

Efter syv år i sin stråtækte villa i Sørup ved Fredensborg har Uffe Holm sat hytten til salg.

Den top-moderniserede pragtvilla er bygget i 1875 og rummer 11 værelser på hele 362 kvadratmeter.

Den 45-årige komiker kræver knapt 15 millioner for huset og grunden på 1.458 kvadratmeter - helt præcis lyder salgsprisen på 14.995.000 kroner.

Uffo Holms stråtækte hus er nu til salg. Foto: Home Fredensborg

Ifølge Tinglysningen ejer Uffe Holm og fruen, Malene Holm, halvdelen af ejendommen hver, og hvis huset bliver solgt til prisen, kan de se frem til en boliggevinst af den pæne af slagsen.

Da de købte huset tilbage til i september 2014 gav de ti millioner lige ud for det. Det betyder med andre ord, at de tjener millioner kroner på salget, hvis huset ryger til prisen. Du kan se Uffe Holms bolig her.

Huset rummer 362 kvadratmeter fordelt på blandt andet 11 værelser, dertil kommer en have med opvarmet pool og udendørs sauna. Ejendommen er til salg hos Home Fredensborg, der i deres salgsopstilling beskriver adressen som en 'idyllisk villa i topklasse'. Det skriver Boliga.dk