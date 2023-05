Uger efter kræftundersøgelse: Nu har hun endelig svar

I flere uger har Anna Seneca ventet på svar på, om den knude, hun havde opdaget i sit bryst, var kræft.

Nu har Anna, som blev et kendt ansigt, da hun for få år siden medvirkede i 'Paradise Hotel', endelig fået svar.

I et opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov til at bringe, oplyser hun sine tæt på 200.000 følgere, at undersøgelsen heldigvis har vist, at der ingen tegn er på kræft.

'Min længste måned er ovre. Med de svar jeg havde håbet - men som jeg samtidig ikke turde sige højt, for 'hvad nu hvis?' Jeg sidder med en glæde og en udefinerbar følelse,' skriver hun i opslaget.

For selvom hun selvfølgelig er glad, sidder Anna Seneca også tilbage med en følelse af, at den seneste måneds tid har været ekstremt overvældende.

'Som om, at alt det jeg 'burde' have følt den sidste måned, først kommer frem nu. Som om der først er plads til reaktioner nu. Ja, det lyder måske dumt, for jeg burde jo egentlig bare være glad. Og det er jeg. Håbefuld. Men jeg må også bare indrømme, at det har været hårdere, end jeg havde regnet med,' skriver hun.

Beskyldt for løgne

Men ikke nok med, at Anna Seneca har skullet håndtere sine egne følelser, mens hun har ventet på svar, så har livet som influencer også betydet, at hun har skullet forholde sig til sine følgeres meninger og holdninger om hendes helbred.

Og det har ikke kun været gode ønsker for hendes helbred, der har ramt indbakken.

Anna Seneca blev kendt, da hun medvirkede i 'Paradise Hotel'. Foto: Viaplay Group

'Derudover har jeg stået over for mennesker (anonyme as usual) som beskylder mig for at opfinde. Opfinde cancer? Opfinde for hvad? I don't get it, og jeg håber aldrig, at nogen andre mennesker, som står i en fucking-messed-up-lorte-ængstelig-har-jeg-kræft-eller-ej-frygt, bliver betvivlet eller hugget ned. For man har saftsusme nok at føle, tænke, frygte, hade, elske, og jeg skal komme efter jer,' skriver hun.

Tidligere har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan Anna Seneca ligesom mange andre patienter i øjeblikket blev ramt af de lange ventetider i det offentlige på kræftundersøgelser, da hun i første omgang fik besked om, at hun måtte vente 27 dage på undersøgelse, efter at hendes egen læge havde udtrykt bekymring for knuden i hendes bryst.

