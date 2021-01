Uheldigt nytår: Jeg glemte, at jeg var ved at fylde badekarret

Mange håber, at 2021 bliver et bedre år end 2020, og nytårsaften er for mange starten på et nyt kapitel.

Men for Mascha Vang startede det nye år ikke lige, som hun havde håbet.

Hun har nemlig fået en vandskade i huset, da hun glemte, at hun var i gang med at fylde badekarret på førstesalen i huset i Kolding. Det skriver hun i en SMS til Ekstra Bladet.

'Den er desværre god nok. Jeg glemte, at jeg var ved at fylde badekarret i går, så vi sluttede lige 2020 med at have vand løbende ned ad væggen og dryppende fra stukken i spisestuen nedenunder - som var det en dårlig film. Nu ved vi da hvad vi skal lave i 2021... Nyt badeværelse, og så ved jeg ikke, hvad der skal gøres ved loftet spisestuen endnu.'

Den 41-årige blogger kan sammen med kæresten Troels Krohn Dehli altså se frem til et 2021, hvor der nok lige skal renoveres lidt i huset.

I et Instagram-opslag skriver hun også, at de havde en vagthavende håndværker ude, og det nok ikke bliver det sidste, de har set til ham.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget...

Men det er ikke helt skidt. Ud fra hvad hun skriver i opslaget kunne det godt tyde på, at hun gerne ville have et nyt badeværelse.

'Så nu ved vi at det nye år står på nyt badeværelse, på den måde fik jeg alligevel min vilje.'

