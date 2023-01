Uhørt opførsel fra Jencel-parret

En trussel.

Sådan opfatter rejsebureauet Atlantis Rejser beskeden fra Maria Jencel om at bruge sin og sin mands følgere på de sociale medier til at få refunderet radioparrets rejse til Egypten, som alt andet end levede op til deres forventninger.

'Hvis ikke I bekræfter, at vi får refunderet vores penge, bliver vi nødt til at advare folk om denne risiko ved at rejse med Atlantis. Vi har over 50.000 følgere, der følger med i denne ferie, og i dag kommer jeg til at fortælle dem om vores oplevelse, hvis ikke I bekræfter refunderingen', skrev hun ifølge Atlantis Rejser.

Men at bruge sine følgere som direkte pressionsmiddel er en ganske uhørt opførsel. Sådan lyder det fra en række rejsebureauer, som Ekstra Bladet har været i kontakt med.

- Vi har aldrig været ude for (noget lignende, red.). Nej, nej, slet ikke. Gennem tiden har vi haft en del samarbejder med influencere, men aftalerne er altid på skrift, så ingen er i tvivl om noget, siger Niels Amstrup, der er direktør i Jysk Rejsebureau.

Positive oplevelser

Blandt dem Jysk Rejsebureau har haft samarbejde med, er Sofie Linde.

- Men vi betaler aldrig en hel rejse. Vi tilbyder en rabat eller en delydelse som eksempelvis gratis leje af en bil. For os har det altid været en positiv oplevelse med den slags samarbejder, siger Niels Amstrup.

Han opfordrer til, at man - om man er influencer eller ej - henvender sig til Pakkerejsenævnet, hvis man som Jencel-parret har en klage over sin pakkerejse, som rejsebureauet ikke tager sig af.

Hos TUI Danmark har man heller ikke oplevet at blive udsat for følger-afpresning.

- Der er ikke nogen, der har krævet noget på baggrund af deres følgere. Folk spørger pænt, om vi kunne have lyst til et samarbejde, og jeg synes faktisk altid, at det er forløbet med stor respekt, og det er på en ordentlig måde, siger kommunikationschef Mikkel Hansen. Han oplyser, at de generelt selv rækker ud til de personer, de vil samarbejde med.

Lidt goder

Heller ikke hos Bravo Tours har man haft oplevelser, der ligner konflikten mellem Jencel-parret og Atlantis Rejser.

'Men vi har da haft henvendelser fra nogen, vi aldrig har hørt om, der mener, de er guds gave til rejsebranchen, og at de nærmest kan garantere, at de kan øge vores salg af rejser markant. Når vi så har tjekket, at det mest er teenagepiger i alderen fra 13-16 de henvender sig til, så lyder det jo lidt hult – og det blev så heller ikke til et samarbejde', skriver administrerende direktør Peder Hornshøj i en mail til Ekstra Bladet.

Han understreger samtidig, at når man i sjældne tilfælde indgår samarbejde med influencere, betaler de altid en del af kagen selv. I sjældne tilfælde er der dog lidt goder at hente.

Han omtaler en influencer-familie, der er relativt kendt, som selv havde købt en rejse og beskrev den på sociale medier uden at bede om noget.

'Det er da god stil, og der var vi da ikke for fine til at sørge for, at de fik et godt værelse, da der alligevel var plads der', skriver Peder Hornshøj.

Maria Jencel, der er vært på 24Syv, havde inden sagen om den skuffende juleferie havnede i medierne i Danmark 26.100 følgere på Instagram, mens hendes mand, DR-værten Peter Pelle Jencel, havde 31.700.

