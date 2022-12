Ukraines ambassadør: Matilde Kimer har overtrådt reglerne

Den ukrainske ambassadør i Danmark, Vydoinyk Mykhailo, siger til Politiken, at Ukraine ikke prøver at presse DR-korrespondent Matilde Kimer til at 'rapportere noget, hun ikke vil'.

Man vil heller ikke 'begrænse hendes journalistiske aktiviteter'. Ukraine vil bare have, at journalister overholder reglerne, lyder det fra ambassadøren.

Matilde Kimer kan godt arbejde i Ukraine, siger han, det er kun ved frontlinjen, hun ikke kan arbejde, fordi hun har mistet sin militære akkreditering.

DR-korrespondenten fik frataget sin militære akkreditering den 22. august. I en mail fra det ukrainske forsvarsministerium fik hun oplyst, at hendes akkreditering var blevet annulleret, fordi den ukrainske sikkerhedstjeneste, FSB, havde bedt om det.

Ambassadøren er desuden frustreret over den fremstilling af sagen, der har været i de danske medier.

- For det første er jeg lidt frustreret over danske mediers udlægning af, at Matilde er udelukket fra at arbejde i Ukraine. Det passer ikke. Hun kan fortsætte med sit arbejde i Ukraine, og det har hun også gjort efter 22. august.

- Det eneste, der er sket, er, at Forsvarsministeriet har annulleret hendes militære akkreditering, så hun ikke kan komme til frontlinjen og rapportere derfra. Men hun kan nemt arbejde som journalist i Ukraine og har også gjort det gennem efteråret. Så hun er ikke blevet udelukket, og det er altså manipulerende at påstå, siger ambassadøren.

Han mener desuden, at hun 'ganske enkelt har overtrådt reglerne for akkrediteringen'. Ifølge ham har hun overtrådt reglerne tre gange. Blandt andet ved at rejse til frontlinjen ved Mykolajiv-regionen tidligere på året.