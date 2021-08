Ulf Pilgaards søn er død

Ulf Pilgaard har mistet sin søn, Mikkel Pilgaard, tilbage i marts måned. Han blev 49 år gammel.

Det fortæller Ulf Pilgaard til Ekstra Bladet.

Dødsfaldet skete i marts, men Ulf Pilgaard har valgt ikke at offentliggøre det, da han er i sorg og ikke har kræfter til at tale om det. Sorgen vil følge ham resten af livet, fortæller han.

- Det er alt for tidligt. Og det er også den forkerte rækkefølge, kan man jo roligt sige. Det er stadigvæk meget svært for mig at tale om det, siger Ulf Pilgaard.

Ulf Pilgaard beder om privatliv og fortæller, at han ikke ønsker at udtale sig yderligere om dødsfaldet. Derfor frabeder han sig, at man kontakter ham omkring det.

I stedet henviser Ulf Pilgaard til en bog, der bliver udgivet 26. august, hvori han fortæller, hvad der er sket. Bogen hedder 'Hellere halvgammel end helt død' og handler om Ulf Pilgaards liv.

Han understreger, at dødsfaldet skyldes sygdom, men han uddyber ikke nærmere, hvad hans søn fejlede.

Ulf Pilgaard blev 80 år i november, og han er i gang med sin sæson nummer 40 af Cirkusrevyen. Den 40-årige jubilæumssæson bliver dog også den sidste for den garvede revy-komiker, som har valgt at stoppe i Cirkusrevyen efter 2021 sæsonen.