Ulf taget på sengen

Der blev festet som altid, når Cirkusrevyen markerer ’Halvvejsfest’ i teltet for alt personalet, men ikke overraskende havde der søndag aften sneget sig en undertone af vemodighed ind, for alle vidste, at dette var Ulf Pilgaards sidste officielle Halvvejsfest.

Derfor fik den alt, hvad remmer og tøj kunne holde til med både personalerevy og indbudte gæster for dels at dække over den stille vemod, dels sørge for at veteranen i Cirkusrevyen fik en fest, han ville huske længe.

Hele Cirkusrevyholdet jublede over festlighederne på scenen. Foto. Tariq Mikkel Khan

- Jeg må sige, at der er en god fest, og det er den bedste personalerevy, der har været i mange år med skide gode tekster, grinede Ulf Pilgaard, inden den mere larmende del af festlighederne tog over.

Og han slog fast, at han i den grad var blevet taget på sengen og i øvrigt ville nyde sin friaften.

Ulf Pilgaard taler med en vis vægt, når han udtaler sig om personalerevyerne, hvor backstage-folkene hænger stjernerne til tørre, for det er mere end 40 år siden, at den nu 80-årige stod i Cirkusrevyen for første gang.

Og da Lisbet Dahl som følge af sin sygemelding ikke var der til at drille ham, havde man inviteret tre af Pilgaards tidligere ’ofre’ til at gøre det fra scenen.

Jarl Friis Mikkelsen havde virkelig fundet sin indre Ulf frem. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det var Mogens Lykketoft, Bubber og Jarl Friis Mikkelsen.

’Ulf’ om sig selv

Jarlen havde støvet sin indre Ulf af i en skøn parodi, for som han sagde kort inden: - Jeg har arbejdet sammen med Ulf så mange gange, at jeg kan hans lyde. Og det kunne han.

Han lød fuldstændig som veteranen selv, da han slog fast, at Ulf måtte få gjort noget ved sin ’applaus-afhængighed', når han nu skulle stoppe efter mindst ’140’ år i revyen.

- Men så kan jeg i stedet holde nogle foredrag - om mig selv - det bliver skide spændende, gnækkede ’Ulf’ i skikkelse af Jarlen.

Grinene var store, da Ulf Pilgaard efter 'ofrenes' forestilling takkede Jarl Friis Mikkelsen, Bubber og Mogens Lykketoft. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det forgangne år har været mærkeligt, men jeg har da kunnet se mig selv i mediernes overskrifter uden at røre en finger, grinede han og lod forstå, at det ikke var helt skidt.

- Tiden er inde til, at en gammel idiot som jeg viger pladsen for de unge, fastslog Jarlen som ’Ulf’ og tilføjede:

- Hold kæft hvor jeg hader de unge...

Bubber, som elsker Ulf Pilgaard’ takkede for ikke mindst første gang, han var ’offer’

- Jeg lavede børne-tv fra badekarret og var ’konkurrent’ til Bamse og Kylling. Du var klædt ud som mig, og punchline var, at mens der var nogen inde i Bamse og Kylling, så var der absolut ingenting inde i Bubber, grinede han.

Sort hår og fipskæg

Mogens Lykketoft mindedes en tur med Ulf Pilgaard i Tivoli i 1981.

Mogens Lykketoft foran det foto, der dokumenterer, at Ulf og Mogens var enæggede tvillinger i 1981. Foto: Tariq Mikkel Khan

- I det års revy var Ulf klædt ud som mig med stort sort hår, over- og fipskæg samt politiker tøj. Den gang var jeg skatteminister og var blevet et kendt ansigt. Men før det kendte ingen mig - f.eks. parkerede jeg en gang min cykel ved siden af trappen op til Christiansborg. Så kom en Christiansborgbetjent styrtende og sagde, at det måtte jeg ikke. ’Her kommer folketingsmedlemmerne jo forbi’. Det ved jeg, svarede jeg. Jeg har låst cyklen.

Hvor længe festen varede, viden i skrivende stund ikke.