Ulovlige opslag i sundhedsjournal: - Det løber mig koldt ned ad ryggen

Ved et tilfælde opdagede Anne Kirstine Cramon, at der var en, som havde luret i hendes sundhedsjournal

Op til flere gange har der været sager med sundhedspersonale, som ulovligt og uden gyldig grund har været inde at lure i kendte danskeres elektroniske patientjournaler, som man kan finde på Sundhed.dk.

Debattør og kommunikationsrådgiver Anne Kirstine Cramon er nu efter alt at dømme blevet en af de danskere, hvis personfølsomme oplysninger er blevet snaget i.

- Det løber mig koldt ned ad ryggen, fortæller Anne Kirstine Cramon til Ekstra Bladet.

Ekstremt grænseoverskridende

- Jeg synes, at det er helt ekstremt grænseoverskridende, at et random menneske bare kan sidde og slå op i andre menneskers sundhedsdata, fortæller hun.

På sin Instagram-profil har anne Kirstine Cramon ligeledes delt sin frustration over det manglende privatliv. Hun skriver:

'Det kommer i forvejen med en pris at have en mening. Den står på hemmelig adresse, hemmeligt nummer, idiotiske beskeder og natlige opkald mm. Og nu skal jeg så åbenbart også til at være nervøs, hvis jeg går til lægen med en fodvorte, fordi random mennesker bare kan skaffe sig adgang til at sidde og læse med på sidelinjen.'

Det er alvorligt Ekstra Bladet har tidligere spurgt vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe, hvorfor disse sager er vigtige, og hvor alvorlige sager der er tale om. - Det er alvorligt. Sundhedsdata er nogen af de mest følsomme data, vi overhovedet har. Der er masser af mennesker, som har helt legitime årsager til, at de ikke synes, at omverdenen skal vide, at de har en alvorlig sygdom. - Det er enormt vigtigt, at vi som patienter kan føle os trygge ved, at de data ikke havner hos andre end dem, der rent professionelt har brug for dem, fordi de skal hjælpe os med at blive raske. Hvis den tillid skrider, så sker der det, at folk vil være mere tilbageholdende med at dele viden om sig selv med dem, der skal behandle dem, siger han. Vis mere Luk

Hun opdagede ved et tilfælde, at en tandlæge, som hun aldrig har været patient hos, har været inde og snage i hendes private journal.

- Jeg kan se, at det er uden for klinikkens åbningstid, at han har været inde at tjekke. Faktisk kan jeg se, at det er en lørdag aften, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg har anmeldt det. Det er jo det eneste, jeg kan gøre.

Bekymrende

- Jeg synes, at det er bekymrende. Hver eneste gang det kommer til data og det offentlige, så minder det om sådan et dos-program fra 1988.

- Det er så vanvittigt, at vi på så mange punkter er et velfungerende samfund, men at en random type kan sidde og kigge i min data, synes jeg, er bekymrende.

Hendes bekymring går også på, at det kun er blevet opdaget, fordi hun selv sad og scrollede lidt på siden.

- At der ikke er noget, der fanger, at en person uden tilladelse snager, kan jeg ikke forstå. Hvis det var et fejlopslag, så vil jeg da gerne have en besked om at 'læge XX' har ved en fejl slået op i min data. Det er jo helt tilfældigt, at jeg var inde og tjekke det, lyder det frustreret fra Anne Kirstine Cramon.

Tjek selv: Bliver dine oplysninger afluret Du kan nemt finde ud af, om nogen har snaget i dine sundhedsoplysninger uden gyldig grund. Under ’Log’ på din profil på sundhed.dk kan du se navnene på alle, der har foretaget opslag i din journal, og anmelde det, hvis du har mistanke om misbrug. Noget tyder dog på, at det ikke er alle borgere, der er opmærksomme på denne mulighed. Det fortæller Morten Elbæk Petersen, direktør for sundhed.dk. Mens sundhed.dk-platformen har hele 4 mio. besøg hver måned, er der kun knap 75.000 opslag på ’log’ i samme tidsrum. – Så det er jo forsvindende lidt, siger direktøren. Han opfordrer til, at man bruger redskabet og dermed er med til at holde øje med, at alting går rigtigt til. For der er en risiko for, at der sker misbrug, når det er levende mennesker, der bruger systemerne. – Men pointen er, at det bliver opdaget. Man sætter sig digitale spor. Og de forsvinder ikke, siger direktøren og fortsætter: – Det er en sikkerhed, som faktisk er større, end da du i gamle dage kunne liste en papirjournal op af kælderen og liste den ned igen, uden at nogen så det. Der bliver gennemført stikprøvekontrol af opslag i din journal, og kontrolsystemet opfatter som udgangspunkt alle opslag fra sundhedsfaglige i patienters sundhedsdata som ’suspekte’, indtil en relation er fastslået. Den sundhedsfaglige, der slår op i dine data skal altså bevise, at vedkommende har en relation til dig. Eksempel er din praktiserende læge eller speciallæge, der har tilset dig på et hospital. I løbet af det sidst år har det været 63 henvendelser fra borgere, der havde mistanke om noget suspekt. Typisk viser det sig dog, at der eksempelvis er tale om en vagtlæge, der har slået op på Fælles Medicinkort, som borgeren ikke lige kune huske. Vis mere Luk

