Ulrich Thomsen om corona: - Vi må ride den af

Corona er atter i vækst herhjemme og i en lang række andre lande verden over, der endda er langt hårdere ramt end os, og det er for eksempel fortsat ikke helt nemt, for ikke at sige stort set umuligt, at rejse ind som turist i USA.

Er man derimod skuespiller og skal arbejde, er det en helt anden sag.

Derfor har den danske stjerne Ulrich Thomsen da heller ingen problemer med at rejse ind og ud af det amerikanske for tiden, hvor han ofte laver film eller tv-serier.

Det fortalte 'Banshee'-skuespilleren, da han forleden dukkede op for at se Ole Bornedals nyeste værk 'Skyggen i mit øje' i Imperial-biografen (se video af interviewet i toppen af artiklen).

- Jeg er lige kommet fra Chicago, hvor jeg har lavet noget til Apple TV, og så sidder jeg og skriver på en tredje spillefilm og forsøger at komme igennem corona-krisen uden at blive helt halt til sidst, beretter 57-årige Ulrich Thomsen til Ekstra Bladet.

Ulrich Thomsen har i mere end 20 år dannet par med svenske Cathrine Ekehed. Han ankom på den røde løber sammen med hende og parrets to børn, Alma på 22 år og 20-årige Alvin. Foto: Jonas Olufson

- Er det besværligt at være skuespiller for tiden?

- Man skal hele tiden tjekkes tiden for, om man er vaccineret eller ikke vaccineret – det er fint nok, sådan er det jo. Der er ikke så meget at brokke sig over.

- Er det rart at komme hjem til Danmark, nu hvor vi atter har mulighed for at komme i biffen allesammen?

- Ja helt klart. Det kan man jo også derovre (i Amerika, red.), men det er mere turister, der er lukket lidt ned for derovre. Man kan godt brokke sig over det og lade sig irritere, men der er jo ikke noget at gøre. Vi må ride den af.

Masser af fritid i Italien

Ulrich Thomsen, der også har overtaget rollen som Carl Mørch i den seneste og de kommende film om Jussi Adler Olsens afdeling Q, er en mand, der formår at nyde livet og få det bedste ud af tilværelsen.

Derfor kan han da også finde lyspunkter i snart to år med en mere besværlig dagligdag jobmæssigt som følge af pandemien.

- Der har været en del arbejde fra 2021, der er blevet skubbet til 2022 – film, der var planlagt og sådan noget. Men så har jeg været lidt ekstra dage i Italien og slappe af, haha.