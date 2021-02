Ulrich Thomsen scorer stort job

En journalist vender modvilligt hjem til Færøerne for at undersøge en ung piges forsvinden.

Pigen har forinden efterladt en besked på hans telefonsvarer og hævder, at hun er hans datter og frygter for sit liv.

Han finder pigens lig i det blodige Atlanterhav efter et lokalt hvaldrab og kommer i karambolage med det lokale politis efterforskning.

Det er omdrejningspunktet i den kommende Viaplay-serie 'Trom', som er filmatiseringen af den færøske forfatter Jógvan Isaksens krimier om journalisten Hannis Martinsson.

Maria Rich har en af hovedrollerne i den kommende Viaplay-thrillerserie "Trom". (Arkivfoto) Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

I hovedrollen ses Ulrich Thomsen, som ser frem til at gå i gang med optagelserne.

- På et personligt plan bliver det en stor oplevelse, idet jeg aldrig har været på Færøerne. Det bliver også et glædeligt gensyn med Kasper Barfoed (seriens instruktør, red.), som jeg har lavet 'Sommeren '92' med, siger Ulrich Thomsen i pressemeddelelsen.

- Ud over det bliver det en spændende serie, som politisk er meget aktuel i et land, som er relativt uudforsket på tv-markedet. Jeg glæder mig meget til at komme i gang, lyder det videre fra skuespilleren.

Blandt de øvrige navne på rollelisten ses skuespillerinden Maria Rich, som imponerede anmelderne som bankkvinden Anna i tredje sæson af DR's søndagssucces 'Bedrag'.

I 'Trom' indtager hun rollen som den lokale efterforskningsleder Karla Mohr, som sammen med Hannis Martinsson - i skikkelse af Ulrich Thomsen - får åbnet for en lang række hemmeligheder i det lille øsamfund, og begge må beslutte, hvor langt de vil gå i jagten på sandheden.

Den færøske skuespiller Olaf Johannessen vender hjem til sin fødeø, når han skal optage den kommende thrillerserie "Trom". (Arkivfoto) Foto: Christian Liliendahl/Ritzau Scanpix

Den sidste hovedrolle besættes af den færøsk-fødte skuespiller Olaf Johannessen, mens det øvrige cast vil være et miks af andre færøske og danske skuespillere.

Serien skal indspilles på Færøerne, og det er første gang nogensinde, at øen danner rammen om en serie.

- 'Trom' er nordic noir, som vi ikke har set det tidligere, og jeg glæder mig til at præsentere seerne for en stærk Viaplay Original, der både indholds- og udtryksmæssigt går nye veje, lyder det fra indholdsredaktør Filippa Wallestam fra Nordic Entertainment Group.

'Trom' kommer til at bestå af seks episoder, som får premiere på Viaplay i begyndelsen af 2022.