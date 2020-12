'Ulven' Peter i stor sorg

Juletiden har været hård at komme igennem for brødrene Peter og Kasper Birch, der 22. december måtte sige farvel til deres mor, som døde efter længere tids sygdom.

Det fortæller Peter Birch til Ekstra Bladet.

- Det har været en hård tid. Det har det sgu. Men hun var syg op til og var på hospitalet. Så vi har haft noget tid at sige farvel i, siger han.

Familien har valgt at holde moderens død hemmelig indtil nu, men fordi begravelsen skal finde sted tirsdag, var det tid til at fortælle det, mente de.

- Hun snakkede med mange mennesker, ligesom jeg også selv gør. Så nu kunne vi ikke holde det hemmeligt mere, siger Peter Birch, som også har delt den sørgelige nyhed på sin Instagram-profil.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter Birch og Kasper Birch har begge været med i 'Paradise Hotel' (arkivfoto). Foto: Jonas Olufson

Sagde farvel med værnemidler

Familien har valgt, at de gerne vil holde det privat, hvilken sygdom moderen døde af, men både Peter og Kasper Birch har besøgt hende lige til det sidste, fortæller Peter.

På grund af coronarestriktionerne var det dog kun de nærmeste, der måtte komme, og det skulle foregå iført værnemidler.

Efter få måneder: Single igen

- De har gjort det rigtig godt oppe på hospitalet. Hun har haft enestue, og vi har stort set kunnet komme alle døgnets 24 timer. Så vi fik lov til at sige farvel på en pæn måde, selvom vi skulle have en blå dragt, masker og visir på, siger han og tilføjer:

- Jeg var bange for, om vi overhovedet måtte se hende til sidst, men det fik vi lov til. Og hun var også i stand til at sige, at vi ikke skulle være kede af det.

Peter Birch blev kendt som Ulven Peter, da han deltog i 'Paradise Hotel' i 2010. Lillebroderen Kasper Birch deltog i samme program i 2014.

For nylig fortalte Peter Birch til Ekstra Bladet, at han igen var ved at optage til et tv-program, men endnu kunne han ikke fortælle mange detaljer.

Ulven Peter vender tilbage