Umut klapper i om løn: Hænger kollega ud

Omtrent fire millioner kroner, et vægttab og et givende selskab tæt på en vaskeægte landsholdsspiller i håndbold.

Det var, hvad Umut Sakarya fik for at være deltage i Kanal 5-programmet 'Langt fra landsholdet' - i hvert fald, hvis man skal tro på kendis-kokkens vittigheder torsdag aften, hvor Ekstra Bladet fangede den butterfly-klædte humorist til gallapremieren for den nye 'Avatar: The Way of Water'.

Flæskekongen Umut Sakarya har de seneste år gennemgået et vildt vægttab og smidt omkring 30 kilo, blandt andet på grund af deltagelsen i reality-håndbold-programmet.

Umut Sakarya er aktuel i reality-programmet 'Langt fra Landsholdet', der også har tv-personligheder som Bubber, Emil Thorup og Mike Cheng på gæstelisten. Foto: Emil Agerskov

Og dét har simpelthen været betaling nok i sig selv - udover altså at få lov til at tilbringe tid sammen med den danske landsholdsspiller Lars Rasmussen, der agerer træner for en række mere eller mindre uduelige håndboldspillere i kendis-land, lyver Umut Sakarya.

- Vil du ud med, hvad du løb afsted med?

- Jeg har tabt mig, og jeg fik lov at være tæt på Lars Rasmussen. Det var en gave og betaling i sig selv, tænker jeg, siger Umut Sakarya til Ekstra Bladet med et smørret smil i det nu mindre runde ansigt.

Hænger kollega ud

Det nærmeste, Umut kommer på at løfte sløret for lønningen som håndbolds-kadet, er, at han i hvert fald får det firdobbelte af, hvad radioværten Emil Thorup får for sin medvirken.

- Når man hører, hvad Emil Thorup fik for programmet, kan man godt sige, at jeg fik fire gange mere end ham - hvilket jeg synes, var rigtig smukt. 'Jeg bevæger mig ikke ud ad døren for under en million', siger Emil Thorup, og så kan du jo selv regne det ud, siger Umut til Ekstra Bladets reporter, inden han altså dør af grin over, hvor sjov han selv synes, han er.

- Stop! Det var for sjov, erkender han endelig.

