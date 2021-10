Umut lukker

Det er slut med at mæske sig med fedtet fastfood fra kendiskokken Umut Sakarya flere steder i København.

Umut Sakrya lukker to af sine restauranter i hovedstaden. Det skriver københavnliv.dk

Nøglen bliver drejet om på Guldkebab By Guldkroen på henholdsvis Nørrebro og i Valby.

Det fremgår af hjemmesiden, at Guldkebab i Valby er coronalukket, mens den på Nørrebro er midlertidigt lukket. Men de åbner ikke igen, og forretningerne er solgt, fortæller Umut Sakarya.

- Vi har desværre været nødt til at sælge lokalerne og i stedet arbejde mere med Guldkroen, som kører rigtig godt. Det er ærgerligt, men jeg fortryder ikke at have lavet konceptet. Der var masser af gode kunder, så det er ikke af finansielle årsager, vi må lukke. Årsagen til lukningen skal i stedet findes i personlige årsager hos samarbejdspartneren, siger han til københavnliv.dk.

Blødrødt regnskab

Selvom økonomi ifølge Umut Sakarya ikke er årsag til lukning, så har corona ramt kokken hård. Det fremgik af hans seneste regnskab.

Det har været en ren underskudsforretning at lange mad over disken i Guldgrillen, afslører tallene fra selskabet Guldgrillen ApS.

Selvom omsætningen er steget med over 900.000 kroner, lyder årets resultat på minus 374.936 kroner. Det er dog lidt bedre end året før, hvor det lød på et minus på 706.423 kroner over det mindre minus.

Guldgrillen er kun ét af Umut Skaryas selskaber, der lider. Restaurant 11 har også blodrøde tal på bundlinjen.

Resultatet før skat lyder på minus 1.444.519 kroner for seneste regnskabsår.

De sløje regnskaber har også haft personlige konsekvenser for Umut Sakarya.