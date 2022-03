Umut tilbage på tv: Den længste nogensinde

Den flæskeglade kok har i lang tid været i gang med at optage et nyt TV 2-program. Corona har trukket produktionen ud i årevis

Umut Sakarya elsker mad.

Så hvad bedre kan han forestille sig end at spise løs med et par gode venner?

Og det er lige præcis, hvad der sker, når TV 2 - formentlig senere på året - blænder op for en ny omgang tv med den populære kok, der elsker alt med gris.

'Tre sultne mænd' hedder programmet, hvor Umut Sakarya sammen med Simon Jul og Francis Cardenau rejser ud i verden for at sætte tænderne i de lokale lækkerier.

- Det går ud på, at vi rejser til forskellige destinationer, og så spiser vi. Det er meget dejligt. Det er det eneste, vi laver. Vi spiser og så snakker vi om mad, siger Umut Sakarya med et veltilfreds smil om munden.

Sakarya, Jul og Cardenau har allerede rejst en del rundt - blandt andet til Umuts hjemland, Tyrkiet.

Ikke alle optagelserne er dog kommet i kassen endnu. Trioen mangler at smage på Korea.

- På grund af corona er turen udskudt i to et halvt år nu, siger Umut Sakarya og fortsætter.

- Det er den længste produktion, jeg nogensinde har været med til, griner han og fortæller, at det har været ren hygge med al den mad og godt selskab.

Kun en enkelt ting kunne de tre madglade rejsekammerater godt have undværet.

- Vi har alle sammen halsbrand under optagelserne, fordi vi æder så meget fed mad, siger han og kalder det for det mest bizarre madprogram, der findes, fordi der er SÅ meget mad.

Måtte lukke

Umut Sakaryas forretninger har været hårdt ramt under corona på grund af nedlukningerne.

Tilbage i oktober måtte han lukker to af sine restauranter i hovedstaden.

Nøglen blev drejet om på Guldkebab by Guldkroen på henholdsvis Nørrebro og i Valby.

- Vi har desværre været nødt til at sælge lokalerne og i stedet arbejde mere med Guldkroen, som kører rigtig godt. Det er ærgerligt, men jeg fortryder ikke at have lavet konceptet. Der var masser af gode kunder, så det er ikke af finansielle årsager, vi må lukke. Grunden til lukningen skal i stedet findes i personlige årsager hos samarbejdspartneren, sagde han til københavnliv.dk

Umut Sakarya var fredag aften med til Reality Awards, hvor han skulle overrække en pris. Du kan se hele det vilde og vanvittige Reality Awards-show eksklusivt her på Ekstra Bladet.

