Umut: - Vi bliver behandlet som små børn

Den københavnske restauratør Umut Sakarya kan i bund og grund godt acceptere, at regeringen har valgt at forlænge nedlukningen af samfundet med tre uger frem til 28. februar. Men han savner en plan for, hvordan en genåbning skal foregå.

- Hvorfor må vi ikke vide, hvad der skal foregå? Jeg føler, vi bliver behandlet som små børn. Vi er trods alt selvstændige mennesker, der har med andre mennesker at gøre, siger Umut Sakarya til Ekstra Bladet.

Problemet for Umut Sakarya er, at det er svært at åbne for fuld damp med kort varsel. En restaurant kræver planlægning, og der er ingen tid at spilde, når først dørene må slås op igen.

- Når der bliver åbnet op, skal vi have dækket vores udgifter og sparet sammen, hvis der kommer en ny nedlukning. Men vi kan jo ikke bare åbne med en dags varsel. Vores leverandører har jo også skåret gevaldigt ned på varebeholdningen, så lige pludselig kan vi ikke få varer hjem til åbningen, siger Umut Sakarya, der vurderer, at han kan holde den kørende et halvt år mere med total nedlukning.

- Vi var fuldt booket til julefrokoster, og så bliver der lukket ned. På de to måneder omsætter vi jo for lige så meget som på et halvt år. Bliver de skåret væk igen, så overlever vi ikke seks måneder næste gang, men måske kun tre måneder.

Nyt tiltag

For at øge sin andel af omsætningen af mad ud af huset har Umut Sakarya startet en ny kampagne, der skal få kunderne til at bestille maden direkte hos restauranten og selv afhente den i stedet for at benytte udbringsningstjenesterne.

- Mange tror, at udbringningstjenesterne kun får det, der betales for udbringning, og så får vi resten. Men vi betaler også mellem 20 og 30 procent af madens pris til dem. Også når kunderne selv afhenter mad, de bestiller igennem en app.

- Nu giver vi gratis sodavand til dem, der selv kommer og henter maden, så vi slipper vi for at give procenter til leveringstjenesterne. Det er en langt bedre forretning for os, og så sker der lidt i restaurantenterne. Når du er vant til menneskekontakt, smil og grin, så bliver du også psykisk skadet af bare at stå i køkkenet og pakke maden i plastikbøtter, siger Umut Sakarya.

