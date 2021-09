Undrer sig: - Det er mig en gåde

Den københavnske restaurant Kokkeriet har den seneste tid flere gange tiltrukket sig negativ opmærksomhed.

Men mandag var det opmærksomhed af en helt anden og langt mere positiv kaliber.

Her blev restauranten nemlig endnu en gang tildelt en stjerne i den eftertragtede Michelin-guide.

Det til trods for, at restauranten så sent som i august fik en reprimande, da Fødevarestyrelsen var på besøg.

Kontrolbesøget var en opfølgning på et besøg 14. juli, der afslørede, at Kokkeriet ikke havde styr på temperaturen i deres kølerum, som blev målt til 13,2 grader. Det skyldtes ifølge rapporten, at køleenheden var i stykker - samme køleenhed som 12. august endnu ikke fungerede optimalt. Men også tidligere har restauranten været i Fødevarestyrelsens søgelys. I efteråret 2020 fik Kokkeriet to såkaldte indskærpelser på grund af dårlig hygiejne. Det svarer til et gult kort, som følger med strikse ordrer på at få styr på rengøringen. Tilbage i 2013 lød der også kritik fra Fødevarestyrelsen, som dengang i forbindelse med et kontrolbesøg hæftede sig ved dårlig rengøring. Dengang lød det, at restauranten ikke havde gjort godt nok rent langs kanter, omkring udsugningen og under inventar flere steder.

Alligevel blev restauranten mandag hædret og fik lov til at bibeholde deres fornemme stjerne.

Det undrer kokken Thomas Castberg, der er kendt fra 'Masterchef'.

- Jeg kan ikke udtale mig om maden derinde, for det er lang tid siden, jeg har spist der, men der er ingen tvivl om, at de har lavet flere fejl, siger han og fortsætter:

- Med den historie, der har været omkring nytår og sure smileyer, så er det nok tid til, at man kigger på sin forretning og overvejer, om den bliver drevet på en ordentlig måde. Jeg skal ikke gøre mig til dommer, og jeg vil ikke dømme ham (Kokkeriets ejer, red.), men når han får de smileyer, så er der noget, der er galt, og så kan man undre sig over, at de bibeholder deres stjerne.

Sammy Shafi ejer Kokkeriet, der mandag fik en Michelin-stjerne. Pr-foto

Det er uheldigt

- Men hvad tænker du så om, at de får den her stjerne alligevel? Er det ikke et dårligt signal at sende til resten af branchen?

- Jeg synes, det er uheldigt. Det er uheldigt, det der er sket, og ud fra hvad jeg har læst om sagerne i medierne, er det også en uheldig måde, det hele er blevet taklet på. Det er den diplomatiske måde at sige det på.

Thomas Castberg er kendt fra 'Masterchef' og 'Med kniven for struben' og har selv tidligere haft flere restauranter. Foto: Linsa Johansen

Ifølge Thomas Castberg er der dog nok en god forklaring på, at Kokkeriet har bibeholdt deres stjerne.

- Jeg kan godt gennemskue, hvorfor de har fået stjernen. Michelin-guiden er jo et internationalt foretagende, der ikke læser lokale medier. Derfor går sådanne sager ofte under deres radar. De besøger de restauranter, de før har givet en stjerne, og så smager de maden, og er den god, så får de jo lov at bibeholde den. Og så er deres detaljegrad desværre ikke så stor, forklarer han og fortsætter:

- Så kan man jo være fræk og sige, at Kokkeriet har været heldige, for det er ikke smukt, det der foregår.

Det er mig en gåde

- Der er jo flere andre restauranter, der er blevet forbigået - eksempelvis Mielcke & Hurtigkarl. Hvad tænker du så om, at sådan et sted som Kokkeriet får en stjerne, mens andre restauranter forbigås?

- Det er mig en gåde, og det er et mysterie, hvordan et sted som Mielcke & Hurtigkarl bliver forbigået. Det er påfaldende.

- Jeg vil i hvert fald sige, at der var andre, der fortjener det mere end Kokkeriet, for det har ikke set godt ud.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kokkeriets ejer Sammy Shafi, der dog ikke ønsker at udtale sig om sagen.

- Folk må sige, hvad de har lyst til. Vi er bare glade for, vi har fået en stjerne, siger han og understreger, at han ikke ellers har nogle kommentarer.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Michelin, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Ekstra Bladet har desuden været i kontakt med Jacob Mielcke, der ejer Mielcke & Hurtigkarl. Han har ikke ønsket at udtale sig.

