Ung model, spritbilist-skandale og benhård businesswoman

Den 52-årige afgående Google-direktør er karrierekvinde med stort K, men det hele er ikke så tørt, som det lyder. Hun har levet et spændende, vildt og kulørt liv, som Ekstra Bladet her giver dig højdepunkter fra

Drukferier som ung, modeljobs i New York, et hurtigt ægteskab som 18-årig, veninde-fnidder med Helena Christensen og en kæmpe spritkørsel-skandale, da hun var kæreste med kronprinsen - kom hele vejen rundt om den afgående Google-direktør her.