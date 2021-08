Unge fans efter Albert Dyrlunds død: - Mærkeligt han ikke er her mere

De seneste dage har nyheden om den kun 22-årige youtuber Albert Dyrlunds død fyldt meget i både nyhedsstrømmen og på de sociale medier. I den anledning er antallet af opkald til Børnetelefonen steget, fordi helt unge fans har haft brug for at tale om det.

Albert Dyrlunds pludselige død har sat tanker i gang hos både hans fans og deres forældre, og Ekstra Bladet har derfor været på gaden for at tale med forældre og børn om, hvordan de har fået talt om og tacklet nyheden om ulykken.

Stine Veltze og hendes 13-årige datter, Luna Semeraro, blev begge meget kede af nyheden om Albert Dyrlunds død. Foto: Anthon Unger

Stine Veltze og hendes 13-årige datter, Luna Semeraro, blev begge meget berørte, da de læste, at den 22-årige youtuber er død.

- Jeg synes, det er utrolig sørgeligt, at sådan en ung mand går bort. Og om det er ham eller andre unge - det berørte mig faktisk virkelig dybt, fortæller Stine Veltze.

- Gjorde du dig nogen overvejelser om, hvordan du skulle tale med dine børn om det?

- Vi snakkede om det, men jeg tænkte ikke sådan ellers over, hvordan det lige skulle håndteres, andet end at vi selvfølgelig havde en snak om den her nyhed, og hvor frygteligt det var, og hvor frygteligt det må være for hans familie.

Hendes datter Luna, som særligt da hun var yngre så mange af Albert Dyrlunds videoer, blev også ked af det, da hun indså, hvad der var sket. Til at starte med, troede hun, at det var en joke, fordi hun syntes, han havde været 'lidt mærkelig' på det sidste. Men da flere skrev om det, søgte hun selv på internettet og fik rygtet bekræftet.

- Jeg blev ked af det, for jeg så ham meget, da jeg var yngre. Så det er lidt mærkeligt, at han ikke er her mere nu. Man kan ikke se ham mere, siger hun.

Luna fortæller, at hun har snakket med sine venner om det. De er flere, der har haft det mærkeligt med det, og de er enige om, at de kommer til at savne youtuberen.

13-årige Isabella Aasberg og hendes forældre, Carola og Johnny, har ikke talt meget sammen om Albert Dyrlunds død. Foto: Anthon Unger

13-årige Isabella Aasberg og hendes forældre, Carola og Johnny, er også stødt på nyheden på sociale medier. Ifølge Johnny har de ikke gjort sig mange tanker om, hvordan de som forældre skal tale med deres børn om nyheden.

- Jeg har tænkt, at det er noget frygteligt noget, at sådan en ung mand falder ud over en skrænt, fordi han skal lave en eller anden YouTube-ting.

- Det blev nævnt på vej herind i bilen, og så har Isabella og storesøsteren snakket en lille smule om det, og det var lidt mærkeligt, men så var det ligesom det.

Gitte (i midten) og hendes søster Mette Rysz (th.) har talt en del med deres børn om Albert Dyrlunds død. Mellem de to kvinder står 11-årige Ida Rysz Krogh, yderst til venstre står hendes søster, 13-årige Emma Rysz Krogh, og mellem Gitte og Emma står Gittes 13-årige datter, Signe Rysz Søndergaard. Foto: Anthon Unger

Søstrene Mette og Gitte Rysz er på københavnertur med deres døtre. Særligt Mettes 11-årige datter, Ida Rysz Krogh, er mærket af youtuberens død.

- Jeg blev lidt ked af det, fordi jeg synes, han var rigtig god til at synge. Jeg har også scrollet gennem Instagram, hvor forskellige youtubere er rigtig kede af, at han er død, siger hun og fortæller, at hun især kommer til at huske ham for den musik, han har lavet, og som hun kommer til at høre meget det næste stykke tid.

Både Mette og Gitte Rysz fik nyheden gennem deres døtre, og de har begge talt med deres børn om dødsfaldet. De har særligt vægtet at snakke med børnene om, at man ikke altid behøver gå til ekstremer for at blive populær.

- Vi har i hvert fald snakket om, hvad det er, man gør, for at blive perfekt eller vise noget, der er lidt sejere end de andre, fortæller Gitte Rysz.

Hendes søster supplerer:

- Det, der har været vigtigt, er i hvert fald det, som Gitte nævner. At snakke om, at man opstiller noget perfekt - men det er ikke sådan, det er i virkeligheden. Så hellere være den, man er, siger Mette Rysz.