Ungsdomsstjerne blev ramt af depression og milliongæld

Jan Elhøj var en af landets hotteste komikere i 00'erne, hvor succeser som 'Banjos Likørstue', 'Torsdag i 2'eren' , 'Zulu Bingo' og 'Penislægens værksted' afløste hinanden som perler på en snor.

Så blev Elhøj ramt af en depression og stoppede med at arbejde fra den ene dag til den anden.

- Jeg synes egentlig selv, at jeg har flere lag. Men jeg var blevet dømt til kun at have ét lag. Jeg var sjov. Men jeg er også andet. Min hjerne arbejder på flere niveauer, og det der med, at jeg skal lave det samme hele tiden, og at der bliver forventet det samme af mig hele tiden, det gik jeg kold på, fortæller den tidligere ungdomsstjerne i et stort interview med Berlingske.

Jan Elhøj i 'Banjos Likørstue', som han lavede sammen med Simon Jul. Foto: Thomas Wilmann

Jan Elhøj skruede ned for forbruget, solgte hus og bil og levede af sin opsparing.

Men pengene slap op, og han endte med en milliongæld.

Nu er i dag 51-årige Elhøj for alvor vendt tilbage i en lidt mere voksen udgave, hvor han blandt andet har udgivet flere bøger om forladte steder sammen med makkeren Morten Kirckhoff, som han også laver rejseprogrammet '0 stjerner' med.

Men selv om han er tilbage med fornyet succes, så forventer han ikke at kunne slippe helt ud af depressionens mørke.

- Jeg har et tungsind i mig, som jeg ikke tror, at jeg helt kan blive fri for. Jeg ville gerne, men sådan er det, siger Jan Elhøj til Berlingske.