Ups! Gjorde hun lige det?

Alkohol, stoffer og ingen hæmninger er en farlig cocktail. Det oplevede Mie Fitness på Jelling festival for et par år siden

Sommeren er over os, og det betyder for manges tilfælde høj musik, godt humør og kolde drinks i glassene.

I år er ingen undtagelse når Reality Awards fyrer op for Danmarks største realitysommerfest fredag 16. juni.

Men for mange betyder sommer, fest og farver også lidt for høje promiller og pinlige situationer. Det kan realitydeltageren Mie Fitness skrive under på.

Mie Fitness' skøreste, men i virkeligheden også klammeste festivaloplevelse foregik for et par år tilbage på Jelling festival.

- Det var i virkeligheden tilbage til mit gamle liv, hvor ecstasy var rigtig fedt. Jeg kan ikke huske meget af det, men det var nogle vilde dage, siger Mie Fitness til Ekstra Bladet.

Mie Fitness har en vild fortid med årelangt misbrug af stoffer og steroider, og det var også dengang, at hun slog sig løs til fester.

- Det var nogle vilde dage dengang, siger Mie Fitness og tilføjer, at Jelling festival helt klart topper listen over vilde festivaler.

Og pinlige episoder fra festivalen er noget, der stadig bliver talt om i dag.

- Jeg mødes med min datters gamle tidligere pædagoger. Jeg har fået så meget at drikke på det her tidspunkt, at jeg kaster op ud over dem. Jeg kunne ikke styre det, siger Mie Fitness og flover sig over uheldet.

