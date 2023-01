Ups: 'Knaldperlen' er tilbage på tv!

Walid Bechera, som er kendt som 'Knaldperlen', talte over sig, da han nævnte, at han snart rejser til Mexico

Midt i Reality Awards-begejstringen kom 'Knaldperlen' til at afsløre destinationen for sit næste tv-program

Fik du ikke fulgt med i årets vildeste fest? Se eller gense hele Reality Awards 2023 her.

Pikken er 'hå-åård', og savnet er stort.

Men alle de 'Knaldperlen'-fans derude, der har ventet i årevis på at se 'Kongerne'-stjernen Walid Bechara på deres skærm, kan måske godt begynde at glæde sig til et solarie-brunt gensyn.

I hvert fald fortæller Walid Bechara til Ekstra Bladet ved onsdagens Reality Awards, at vi i år får reality-legenden at se på tv igen.

Endda fik Knaldperlen afsløret liige lovligt meget, da han fortalte, at turen om en måned går til Mexico for at lave tv. Hvad det så end betyder, er endnu for tidligt at sige.

Det er godt at se dig. Kommer du ikke snart tilbage på skærmen?

Annonce:

- Jo! Jeg skal faktisk snart rejse til Mexico. Her sidst på måneden. Hov. Jeg skal... ikke noget. Det må jeg ikke sige, siger Walid Bechara så alligevel til Ekstra Bladet onsdag aften, inden han fortsætter.

- Der kommer snart noget. Jeg lover, der kommer tv med mig i år. Jeg har savnet at lave fjernsyn, det er måske otte år siden sidst. Det er dejligt at være tilbage.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et velkendt syn fra Walid Becharas gemakker i Kanal 5-programmet 'Kongerne'. Foto: Mogens Flindt

- Kan sagens score fisse

Siden sin storhedstid i midt 00'erne er der sket lidt for Walid Bechara, der blandt andet er blevet far.

Men nu har han været single i et par år, og trods den nu mindre unge alder, har 'Knaldperlen' stadig styr på sit magiske talent.

Hvor gammel er du?

- Jeg er gammel, men jeg kan stadig score fisse. Alder er bare et tal.

Hvad er tricket?

- Jeg tror bare, jeg har en stor pik, siger 'Knaldperlen' blandt andet til Ekstra Bladet - vel at mærke med et glimt i øjet.

Og de fleste, der har fuldt med, har nok set den, og så kan man jo selv vurdere.

Annonce:

I hvert fald er håbet at få sig en god omgang samleje onsdag aften, afslutter Walid Bechara til Ekstra Bladet. Et kys kunne det i hvert fald bliver til, som man kan se på billedet herunder:

Walid Bechara med lidt held i sprøjten senere på aftenen. Foto: Anthon Unger

HER kan du se alle de frækkeste billeder fra årets vildeste fest.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I onsdags havde Reality Awards 10 års jubilæum. Det gik ikke stille for sig, hør årets mandlige deltager fortælle om festen i podcasten 'Der er brev!'