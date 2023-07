Utålmodig: - Jeg glæder mig til nogle sjusser!

Festivalgængeren Michelle Kristensen er syv måneder henne og drikker derfor selvsagt ikke alkohol, hvilket hun i øvrigt har fravalgt i over to år, fordi hun har været i fertilitetsbehandling. Snart er det slut

Festivalgængeren Michelle Kristensen er syv måneder henne og drikker derfor selvsagt ikke alkohol, hvilket hun i øvrigt har fravalgt i over to år, fordi hun har været i fertilitetsbehandling. Snart er det slut

Til daglig er den tidligere 'Vild med dans'-deltager og nuværende iværksætter, forfatter, kostvejleder og foredragsholder Michelle Kristensen ekspert indenfor sundhed.

Men da Ekstra Bladet støder på hende på Musik i Lejet, hvor hun er i selskab med sin forlovede Pernille Wass, står menuen på store fede og snaskede burgere, selvom det ikke lyder så kostvejleder-agtigt.

Og hvis hun kunne, ville Michelle Kristensen også gå til den med alkoholen. Det kan hun bare ikke. Årsagen? Hun er syv måneder henne med sit første barn og er dermed højgravid.

Alligevel nyder hun at blive luftet, før det hele går løs med fødsel og babyskrål.

- Det er jo megahyggeligt. Men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke savnede at drikke alkohol bare en lille smule. Også fordi jeg har været i fertilitetsbehandling i SÅ lang tid. Det er nærmest to et halvt år. Nu er det altså snart tid til, at jeg skal have nogle sjusser igen!, erklærer Michelle Kristensen.

- Så er der buuuuuurger!, afbryder Pernille Wass samtalen nærmest syngende.

Michelle Kristensen tager atter ordet:

- Ja, den ene er ædru - den anden let snaldret, griner hun om sin forlovede og kommende babys moder nummer to.

Stik mig en Aperol

Michelle påpeger, at hun ser meget frem til især en Aperol Spritz, når hun engang atter har lov til at drikke alkohol.

- Ja! Når jeg kan det, så er det det første, jeg ligesom skal nyde. Men det er SÅ fint. Jeg har kæmpet for det her i SÅ lang tid (at blive gravid, red.).

- Når det er sagt, så glæder jeg mig virkelig til at give den gas på festivaler - næste år, siger Michelle Kristensen, som i øvrigt har sagt 'go go go' til kæresten i forhold til at drikke alkohol, selv om hun ikke selv må eller kan.

Graviditeten er gået fint, fortæller Michelle Kristensen:

- Jeg har haft en virkelig nem graviditet, og jeg kan gå og stå stadigvæk. Det er også derfor, vi er her. Det med bare at sidde derhjemme, det kan jeg ikke. Jeg har for meget energi. Når jeg føder, bliver alt anderledes. Men det har jeg meget svært ved at forestille mig nu. Så lad os tales ved igen, når jeg har poppet en baby, griner Kristensen.

Tilbage i 2021 fortalte Michelle Kristensen, at hun efter en ufrivillig, ulykkelig abort for en stund havde parkeret drømmen om at blive forælder.

I april i år kunne hun og Pernille Wass så offentliggøre, at det endelig var lykkedes at 'blive gravide' efter fertilitetsbehandling.

Wass har i øvrigt i forvejen en søn med en tidligere partner.