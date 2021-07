Utilfreds: - Det var den dårligste begrundelse

Mia Lyhne var bestemt ikke tilfreds med, at hun skulle kaldes Mia i 'Klovn'

Den ottende sæson af den succesrige serie 'Klovn' ruller i øjeblikket over skærmen hver søndag på TV 2 Play.

Og allerede nu er det afsløret, at vi også kan glæde os til en sæson ni.

En af dem, der har været med hele vejen, er skuespilleren Mia Lyhne, der for alvor er blevet et kendt ansigt efter sin store gennembrudsrolle som Franks Hvams kone, Mia, i serien.

Da Mia Lyhne i sin tid blev tilbudt rollen, var hun bestemt ikke begejstret for, at hun skulle kaldes ved sit eget navn i serien. Det fortæller hun til DR i et interview i anledning af sin 50-års fødselsdag 6. juli.

- Jeg er skuespiller, så selvfølgelig skulle jeg ikke hedde Mia. Det hedder jeg jo selv. Da jeg spurgte Casper hvorfor, sagde han: 'Det er bare nemmere'. Men det var da den dårligste begrundelse, tænkte jeg. Og jeg havde ellers mange andre gode bud – Lene og Gitte for eksempel, siger Mia, der dog i 'Klovn'-universet har efternavnet Christensen.

Her ses Mia Lyhne sammen med Casper og Frank i anledningen af premieren på 'Klovn - The Final'. Foto: Jonas Olufson

I dag har hun det dog fint med, at 'Klovn'-karakteren deler navn med hende selv.

Mia Lyhne var i midten af 30'er, da hun blev et kendt ansigt i 'Klovn'. Det er blevet til tre spillefilm og hele 78 afsnit siden 2005, hvor det hele startede.

Skuespilleren er mor til tvillingerne Asta og Andrea på 11 år og bor til dagligt på Amager.

