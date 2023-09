Uventet opkald: Scorer drømmejob i sidste øjeblik

For to uger siden havde Pelle Emil Rex Hebsgaard bestemt ikke forestillet sig, at han skulle bruge de fleste af sine aftener det kommende efterår på teaterscenen.

Men det blev ændret, da han fik et uventet opkald.

I et opslag på Instagram løfter den 35-årige skuespiller og tv-vært sløret for, at han har scoret rollen som The Duke i musicalen 'Moulin Rouge!' på et afbud.

'For to uger siden kravlede jeg rundt ovenpå mit hus og skiftede tag, indtil jeg blev ringet op og fik at vide, at det havde jeg absolut ikke tid til, for nu skulle jeg tage over på rollen som The Duke i 'Moulin Rouge'…så måtte jeg jo gøre det', skriver han i opslaget.

Drømmerolle

Heldigvis for Pelle Emil Rex Hebsgaard har det vist sig at være et drømmejob for ham.

Annonce:

'Nu rammer vi premieren på torsdag, og det har vist sig at være en fuldstændig fantastisk rolle at kaste sig over. En drømmerolle jeg ikke anede, jeg havde drømt om', skriver han og slår fast, at han er klar til premieren:

'Nu er min puls så småt begyndt at falde ned på normal, og paratheden står på spring. Kom bare publikum'.

Spændende år

Pelle Emil Rex Hebsgaard har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at 2023 tegnede til at blive et udfordrende år for ham på jobfronten.

- Jeg skulle starte optagelser på mit drømmeprojekt. En kæmpe dramaserie, hvor vi skulle optage i hele Europa, og det skulle starte om en uge. Men jeg har lige her for lidt tid siden fået en melding om, at vi har udskudt det. Simpelthen et helt år. På grund af krig, krise, mangel på ressourcer og forsikringer, der ikke vil dække, fordi vi netop har krig, fortalte han og tilføjede:

- Så jeg er ikke så Putin-glad lige p.t.

Pelle Emil Hebsgaard skulle snart have startet på drømmeprojektet, men krisen i Europa har sat drømmen på pause

Siden har Pelle Emil Rex Hebsgaard dog foruden rollen i 'Moulin Rouge!' blandt andet landet et job som vært for 'Knæk Cancer'-showet på TV 2 i efteråret, ligesom han næste år skal spille den gode fe i musicalen 'Askepot'.