Vækker opsigt i udlandet

Helle Thorning-Schmidts ene barn er forsidestof i en af Storbritanniens største aviser Daily Mail, efter at de har opsnappet den to måneder gamle nyhed om, at hendes barn har skiftet navn til Milo og fremover vil tiltales 'han'

- Vi er bare så stolte af ham.

Sådan siger tidligere leder af partiet Labour i Storbritannien lord Neil Kinnock.

Han er svigerfar til tidligere statsminister herhjemme Helle Thorning-Schmidt, og personen, han taler om, er Milo - Helles 22-årige barn, som hun har med gemalen Stephen Kinnock.

For et par måneder siden kom det frem herhjemme, at Helle Thorning-Schmidts 22-årige barn, der er nonbinær og hverken definerer sig som dreng eller pige, men hidtil havde heddet Camilla, ønskede at skifte pronomen og fremover vil tiltales som 'han', ligesom han nu bærer navnet Milo.

Det har de nu opfanget i det britiske, og farfaren har således talt med Daily Mail om barnebarnets beslutning, hvilket gjorde Milo Kinnock til forsidestof på hjemmesiden søndag.

- Milo er et elsket barnebarn med en dejlig personlighed og en stærk, moden dømmekraft. Vi er en meget tæt familie, som værdsætter ham og ønsker ham alt det bedste, siger Neil Kinnock til avisen.

Kræver mod

Også farmand, den 52-årige MP Stephen Kinnock, som er 'shadow immmigration minister' for oppositionen, udtaler sig.

- Det kræver virkelig mod at tage på den rejse, som Milo har været på, og ved at tale om det så offentligt har han hjulpet mange andre, der har lignende ting at tumle med, til at kunne tale åbent om det med deres familie og venner', lyder det fra Stephen Kinnock.

Helle Thorning-Schmidt medvirker ikke i artiklen, men nøjes med at 'udtale' sig på sin instagramprofil, hvor hun i en story har lagt et screenshot op af Daily Mails artikel.

'So @dailymail picked up Milo's story. So proud of our lovely @milokinnock,' skriver den tidligere statsminister således.

Oversat: 'Daily Maily har taget Milos historie op. Så stolt at vores vidunderlige Milo Kinnock.

Det var i DR1's nyhedskavalkade 'Året, der gik', at Milo Kinnock oprindelig løftede sløret for, at han fremover vil tiltales 'han' og kaldes Milo.

Stephen Kinnick og Helle Thorning-Schmidt har endnu et barn, datteren Johanne, der er såkaldt panseksuel - en person, der tiltrækkes af alle køn, specielt karakteriseret ved en potentiel æstetisk tiltrækning, romantisk kærlighed og/eller seksuel begær til enhver, inklusive mennesker der ikke passer ind i de binære mand/kvinde-kønsfremstillinger.

Ekstra Bladet har kontaktet Helle Thorning-Schmidt for en kommentar.

'Jeg har ikke så meget mere at tilføje,' skriver hun i en besked.