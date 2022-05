Væksten fortsætter: Thorups millionsucces

Det går kun fremad for Emil Thorups Handvärk.

Møbelfirmaet, som han stiftede i 2016 og stadig er den største ejer af med en ejerandel på 43,75 procent, fortsatte i 2021 væksten. Det viser et netop offentliggjort regnskab.

Selskabet havde i 2021 en bruttofortjeneste på 3.320.432 kroner - hvilket er 600.000 kroner bedre end året før.

Bundlinjen vokser ikke helt lige så meget, men selskabet kan juble over et overskud på 594.304 kroner før skat, hvilket er 215.000 kroner bedre end i 2020.

Hele overskuddet får lov til at blive i selskabet, der derfor nu har en egenkapital på 3.166.173 kroner.

Ifølge regnskabet er der fortsat fem ansatte i selskabet, men de kan tilsyneladende glæde sig over en mindre lønforhøjelse. I hvert fald steg lønudgifter for selskabet fra 1.486.566 kroner til 1.676.571 kroner.

Pant for millioner

Det fremgår af regnskabet, at der er pant i virksomheden for samlet 5,5 millioner kroner.

Via oplysninger i tingbogen kan Ekstra Bladet fortælle, at Vækstfonden siden 2016 haft pant i selskabet som følge af et lån på 1.500.000 kroner. Derudover har Sparekassen Kronjylland og Danske Bank tilsammen pant for 4.000.000 kroner.

Selskabet oplyser i regnskabet, at man har stillet sikkerhed i form af 'goodwill, domænenavne, rettigheder, driftsmateriel og driftsinventar, motorkøretøjer, debitorer', som ifølge Handvärk har en værdi på 10,4 millioner kroner.

Emil Thorup har foruden arbejdet med at designe møbler og drive virksomhed blandt andet lagt stemme til tegnefilm, og så er der stadig tid til at lave tv en gang imellem.

I 2018 var han således med i 'Vild med Dans' på TV 2, hvor han dog måtte se sig slået ud som den første. Kort efter blev han vært på 'Nybyggerne' - også på TV 2.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Emil Thorup, men det har endnu ikke været muligt.