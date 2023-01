Vækstfonden erkender: Over 100 mio. tabt på veganerbiks

Måltidskasse-virksomheden Simple Feast gik konkurs med et brag og en gæld på over en halv milliard. Nu erkender Vækstfonden, at deres investering er tabt. Den lyder på et trecifret millionbeløb

Højt at flyve ...

Veganerbiksen Simple Feast kom i den grad ned på jorden igen med et brag, efter de i løbet af forskellige investeringsrunder havde hentet et samlet beløb på næsten en halv milliard kroner i investeringer.

I efteråret gik de konkurs - blot et halv år efter at have hentet 200 millioner kroner i en investeringsrunde.

Gælden i selskabet løber op i mere end en halv milliard kroner, og derfor må statens investeringsfond, Vækstfonden, erkende, at pengene er tabt.

Det siger den midlertidige direktør, Jacob Hübertz, til Børsen.

Vækstfonden har ifølge Børsen investeret over 100 millioner kroner i selskabet, som derudover har fået investeringer fra kapitalfonde i blandt andre Sverige og USA. I den seneste investeringsrunde kort før konkursen smed Vækstfonden et 'højt tocifret millionbeløb' i selskabet, fremgik det af pressemeddelelsen.

Annonce:

Casper Christensen investerede personligt i Simple Feast, og også han har tabt sine penge. Derudover var han i en periode virksomhedens ansigt udadtil i reklamer og på hjemmesiden. Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

Men selvom de erkender, at pengene er tabt, vil de ikke erkende, at det var en fejlinvestering.

- Timingen var skidt set i lyset af, at det ikke lykkedes at rejse kapital. Men beslutningen om at gå ind i selskabet var ikke forkert. Simple Feast var et spændende selskab, der havde ambitiøse vækstplaner for at udbrede plantebaseret kost igennem måltidskasser og med potentiale til at blive et globalt fyrtårn, lyder det fra Jacob Hübertz, som samtidig kalder det 'en del af gamet' når man 'investerer risikovilligt'.

Ekstra Bladet kunne onsdag bringe nyheden om, at kurator indtil videre har modtaget krav på omtrent 154 millioner kroner i konkursboet. Dertil kommer en gæld til moderselskabet på hele 375 millioner kroner.

Vækstfonden har ikke ønsket at stille op til et interview med Ekstra Bladet med henvisning til, at der er tale om 'kundefortrolige oplysninger'. De henviser i stedet til kurator.

Annonce:

Derfor har Ekstra Bladet flere gange forsøgt kurator uden held.

Simple Feast er stiftet af Thomas Ambus og Jacob Jønck. Den sidstnævnte tjente kassen på at stifte løbe-appen Endomondo, og han blev derfor udråbt til iværksætterstjerne.

Veganerbiksen blev dog langtfra en succes.